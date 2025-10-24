По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину станет сложнее вести войну.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидеры "Коалиции желающих" сегодня согласовали новые решения с целью давления на российскую нефть. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам из Лондона по итогам заседания Коалиции желающих.

"Будет больше санкций против России, и в том направлении, в котором есть решение Соединенных Штатов Америки. Это очень правильный шаг Трампа - санкции против двух российских нефтяных компаний. Они экспортируют много нефти. Сегодня все, абсолютно все, участники Коалиции желающих согласились, что именно так надо давить и дальше - на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора. Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам сильно помочь", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как добавил глава государства, пока публично все детали не будут озвучиваться, чтобы "Путину было сложнее".

"И хотя россияне сейчас понесли по миру сигнал, что их экономику санкции вроде бы не затрагивают, все все все видят: и очереди на заправках в России, и банкротство российских регионов, и дефицит федерального бюджета России. Именно санкции - одно из самых болезненных для Путина. Лично для него", - отметил Зеленский.

При этом, как подчеркнул президент, украинское понимание усиления дальнобойности "находит все больше сторонников", а это значит, что "будет больше точных наших дальнобойных санкций, санкций прямого действия против российской машины войны".

"Это работает за тысячи километров", - сказал Зеленский.

Санкции против энергетического сектора РФ

Как сообщал УНИАН, на этой неделе США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Это решение приветствовали в ЕС. В то же время, Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России.

