Дома известные как "хрущевки" непродуманные, плохо сконструированы и очень холодные, говорит Игорь Молодан.

В случае длительного отсутствия отопления зимой холоднее всего будет в "хрущевке", а теплее всего - в "сталинке". Об этом в интервью УНИАН рассказал эксперт по безопасности и экипировке, инструктор по выживанию, специалист по тактической медицине Игорь Молодан.

Отвечая на вопрос, как долго можно прожить в городе без отопления и когда многоквартирный дом станет непригодным для жизни, эксперт сказал, что это зависит от многих факторов, и от погодного прежде всего.

"Мои родители, скажем, живут на Николаевщине, где мягкие зимы и температура - около нуля градусов. При таких условиях трубы в доме не замерзнут и не треснут. Киевщина, Черниговщина, Карпатский регион (за исключением Закарпатья) - это уже более суровые зимы и более низкая температура. То есть север и запад - в большей зоне риска", - пояснил он.

Также, по его словам, важное значение имеет, о каком именно доме идет речь. Если это "хрущевка", то "это традиционно худший вариант, потому что они непродуманные, плохо сконструированы и очень холодные".

"Монолитные дома - уже лучше. А еще лучший вариант - так называемые "сталинки" или дома, построенные до 1917-го. В этих "царских" или "сталинских" помещениях толщина стен может достигать метра. А если точка промерзания составляет 80 см, то такой дом никогда не замерзнет", - заверил Молодан.

Он пояснил, что точка промерзания рассчитывается для каждой местности отдельно: чем южнее - тем она меньше.

"Это термин из области строительства - точку промерзания просчитывают, чтобы знать, на какую глубину закладывать трубы - они должны быть ниже этой точки, чтобы не замерзнуть", - добавил инструктор по выживанию.

Что надо знать, если вдруг блэкаут

Как сообщал ранее УНИАН, Молодан рассказал, как обогреться зимой в полный блэкаут. По его словам, худшая ситуация начнется с пятого дня, потому что к этому времени заканчиваются запасы пищи, вода, заряд в павербанках. Поэтому, чтобы не остаться совсем без всего, сейчас надо делать запасы, посоветовал он.

Чтобы согреться во время блэкаута, Молодан советует иметь дома спальные мешки, туристическую палатку, которую можно поставить в комнате, походный самовар. Также нужно оклеить окна пленкой и завесить их одеялами. Ковры на стенах тоже создадут дополнительное тепло, заверил инструктор.

