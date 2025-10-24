Тарас Цымбалюк подарил ей розу на память.

Одна из участниц нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" по собственному желанию покинула проект еще до церемонии роз.

Наталья, которая почти девять лет работает инспектором в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, работает над поиском причин возникновения возгораний. Она виделась с актером на съемочной площадке сериала "Кохання та полум'я", который снимали в ее пожарной части.

Девушка была очень грустной на вечеринке, поэтому Тарас позвал ее на личный разговор. Они обсудили их знакомство и в определенный момент Наталья заговорила о российском массированном обстреле Киева, в результате которого погибли и пострадали ее коллеги. Участница добавила, что сейчас просто не может продолжать участие в шоу:

Видео дня

"Все хорошо. Девушки все просто супер, очень красивые. Я очень благодарна судьбе, что мне выпал шанс познакомиться с тобой, побыть в этой атмосфере. Но мне просто трудно здесь быть, когда такое случилось".

После этого Цымбалюк вынес девушке красную розу и выразил надежду, что они еще увидятся на съемках проекта в пожарной части.

