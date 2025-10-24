Автобус имеет панорамные окна и систему кондиционирования воздуха.

В эти выходные на маршруте №57 в тестовом режиме будет курсировать двухэтажный городской автобус модели MAN A39. Украинская столица получила автобус в подарок от города-побратима Берлина.

"Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования", - отметили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Автобус будет курсировать в субботу и воскресенье между станцией метро "Академгородок" и остановкой Авторынок "Чапаевка" с 9:43 до 18:53.

Он имеет 83 места для сидения. 28 находятся на первом этаже, тогда как остальные 55 - на втором. Кроме того, автобус имеет 45 мест для стоячих пассажиров, которые находятся только на первом этаже.

Автобус получил:

Панорамные окна;

Систему кондиционирования воздуха;

USB-порты для подзарядки гаджетов;

Систему автоматической оплаты проезда;

Громкоговорящую систему оповещения о маршруте и остановках на обоих этажах.

Автобус создали с учетом принципов безбарьерности. Он может похвастаться низким полом, двумя местами для лиц на колесных креслах, местом для детской коляски и двумя пандусами.

Также автобус получил внешнее электронное табло с информацией о номере маршрута.

