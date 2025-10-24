В эти выходные на маршруте №57 в тестовом режиме будет курсировать двухэтажный городской автобус модели MAN A39. Украинская столица получила автобус в подарок от города-побратима Берлина.
"Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования", - отметили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Автобус будет курсировать в субботу и воскресенье между станцией метро "Академгородок" и остановкой Авторынок "Чапаевка" с 9:43 до 18:53.
Он имеет 83 места для сидения. 28 находятся на первом этаже, тогда как остальные 55 - на втором. Кроме того, автобус имеет 45 мест для стоячих пассажиров, которые находятся только на первом этаже.
Автобус получил:
- Панорамные окна;
- Систему кондиционирования воздуха;
- USB-порты для подзарядки гаджетов;
- Систему автоматической оплаты проезда;
- Громкоговорящую систему оповещения о маршруте и остановках на обоих этажах.
Автобус создали с учетом принципов безбарьерности. Он может похвастаться низким полом, двумя местами для лиц на колесных креслах, местом для детской коляски и двумя пандусами.
Также автобус получил внешнее электронное табло с информацией о номере маршрута.
Киевский транспорт - последние новости
На прошлой неделе УНИАН сообщил, что в столице изменили маршруты ряда автобусов во время воздушных тревог.
Речь идет об автобусах, курсирующих через Подольский мостовой переход в направлении с правого на левый берег. Подробнее со схемой движения новых маршрутов можно ознакомиться на сайте КГГА.
Напомним также, что ранее к столичному мэру Виталию Кличко обратились с предложением о повышении тарифа на проезд в городском транспорте.