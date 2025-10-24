Внутри укрытия есть четыре раскладные кровати, туалет, душ, кухня и экран, имитирующий вид из окна.

На фоне роста опасений относительно возможных провокаций со стороны России в Германии резко вырос спрос на частные укрытия, которые уже начали изготавливать для обычных потребителей. В частности, к этому тренду присоединился розничный рынок: в продаже появился первый "домашний бункер" - компактный защитный модуль, который, по данным BILD, вскоре можно будет увидеть прямо в отделах садовых товаров.

Прототип укрытия имеет площадь 16 квадратных метров и изготовлен из железобетона со стенами толщиной 20 сантиметров. Внутри предусмотрено все необходимое для автономной жизни в течение недели: четыре раскладные кровати, туалет, душ, мини-кухню и экран, имитирующий вид из окна. Освещение можно регулировать по цвету и яркости.

Как рассказал BILD разработчик проекта, руководитель компании BSSD Defence Марио Пайде, укрытие выдерживает удары дронов, мин и даже ракет калибра 107 мм. Если бункер установить под землей на несколько метров, он способен защитить и от последствий ядерного взрыва, если его эпицентр расположен не ближе чем в 20 километрах.

Стоимость "домашнего бункера" стартует от 50 тысяч евро за базовую модель и достигает 150 тысяч евро в полной комплектации. На изготовление одной конструкции требуется около 70 рабочих дней.

"Мы хотим показать, что бункер - это не мрачная бетонная коробка, а современное средство защиты и спокойствия", - пояснил Пайде.

Как обустроены большие бункеры

Напомним, сверхсекретная крепость, спроектированная для защиты политических и военных лидеров США на случай ядерной войны, находится под Скалистыми горами, в Колорадо. Большой подземный комплекс под названием Шайенн-Маунтин вытесан в почти 70 000 тонн гранита. Он спроектирован так, чтобы выдержать прямые ядерные удары. Толщина стальных дверей - почти 90 см, на входе - многочисленные контрольно-пропускные пункты. Это настоящий город, который имеет собственные электростанции, питьевую воду из подземных озер, запасы еды, рассчитанные на "очень долгое время", сеть ресторанов быстрого обслуживания и тому подобное.

