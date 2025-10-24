Президент Франции заявил о новой военной помощи Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил четкую позицию необходимости продолжения предоставления Украине военной поддержки и увеличения санкционного давления против России, передает корреспондент УНИАН

Во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих, которое вживую транслировалось на YouTube, Макрон отметил, что Коалиция желающих отстаивает мир, чтобы добиться для Украины "справедливого, надежного и долговременного мира" в условиях, когда Россия придерживается противоположной позиции, начав незаконную войну, и до сих пор отвергает любые переговоры.

"Очень важно продолжать наши усилия - поддерживать Украину и давить на Россию", - подчеркнул он. Также французский лидер отметил, что в ближайшие недели будут приложены усилия по предоставлению дополнительной финансовой поддержки для Украины.

Новая военная помощь Украине от Франции

"Параллельно нам также нужно продолжать наращивать военную поддержку Украины - возможности противовоздушной обороны, дальнобойные способности, дроны и системы борьбы с беспилотниками", - отметил Макрон.

Президент Франции, отдельно обращаясь к Зеленскому, подтвердил, что они "в ближайшие дни доставят дополнительные ракеты Aster". Еще будут организованы новые программы по подготовке украинских военных и будут направлены новые самолеты "Мираж".

Давление на Россию

Кроме того, как сообщил Макрон, в условиях усиления российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, еще надо продолжать поддерживать украинскую энергетическую устойчивость всеми имеющимися инструментами.

К тому же, Макрон отстаивает позицию усиления давления на Россию.

Он считает новые санкции США против нефтяных компаний РФ "поворотным моментом". Эти санкции, по его мнению, прекрасно синхронизированы с 19-м пакетом санкций от Евросоюза. "Эффективность санкций должна явно повлиять на финансирование войны для России", - добавил Макрон и подчеркнул, что надо продолжать работу и готовить 20-й пакет санкций от ЕС, чтобы увеличивать цену войны для Москвы.

Что из себя представляют Mirage 2000 и ракеты "Aster"

Mirage 2000-5 — относительно старый, но еще боеспособный истребитель французских ВВС, эксплуатирующийся почти 25 лет. Он выделяется своим современным радаром RDY, который способен обнаруживать до двух десятков целей одновременно и запускать по ним несколько ракет MICA.

Эти ракеты могут работать в так называемом режиме "Fox 3" — это термин НАТО, означающий, что ракета после пуска сначала наводится радаром самолета, а затем самостоятельно ищет цель, используя собственные сенсоры. Такая система делает атаку более неожиданной: противник получает сигнал тревоги лишь в последний момент, когда ракета уже рядом и времени на уклонение почти не остается.

Во Франции сейчас на вооружении 26 таких машин при общем производстве 111 самолетов, что в теории позволяет переспросить часть парка у других стран для формирования эскадрильи.

Хоть Mirage и уступает по возможностям современным истребителям Rafale, а по дальности применяемых ракет — американским системам AIM-120 AMRAAM, к примеру. Тем не менее эти истребители могут эффективно применятьcя для ПВО и противодействия в том числе беспилотникам.

Что касается ракет "Aster", то используются версии 15 и 30. Они применяются во французско-итальянской системе ПВО SAMP/T, обеспечивая защиту от воздушных атак на средних и дальних дистанциях.

Заседание Коалиции желающих с Зеленским - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для участия в заседании Коалиции желающих. Украинский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который заявил, что существует больше возможностей для усиления дальнобойности Украины.

Также физически в Лондон прибыли премьер-министры Нидерландов Дик Схооф и Дании Метте Фредерикен, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Другие лидеры должны подключиться к заседанию Коалиции желающих в онлайн-формате.

Кроме различных тем Зеленский ожидает новые решения об усилении ПВО Украины. Он убежден, что Россия постоянными атаками планирует создать в Украине гуманитарную катастрофу.

