Он заявил, что речь идет не о массивных КАБах, а о более легком боеприпасе - реактивном планирующем УМПБ-5Р.

Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке ответил на словам нардепа о российских управляемых авиабомбах (КАБ), которые будут "летать на Киев".

"Я не понимаю, зачем поднимать панику на ровном месте, и запугивать людей. Что все думают, когда слышат слово КАБ? Ужасная бомба весом 500-3000 кг, которую враг повсюду бросает по фронтам сотнями. Но это не КАБ на самом деле, это авиабомба, к которой добавили крылья (модуль УМПК). Просто мы все привыкли его так называть. Дешевое, массовое и опасное изделие", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас россияне действительно показали применение нового КАБ, реактивного планирующего боеприпаса УМПБ-5Р.

Видео дня

"По сути это дешевая крылатая ракета с боевой частью весом 100 кг и сомнительной точностью. Она летает на расстояние 100-180 километров и сейчас не может летать дальше. И таких изделий за время войны уже было несколько: Бандероль, Д30", - пояснил Бескрестнов.

Он напомнил, что нас уже атакуют ракетами, реактивными "Шахедами", теперь появился небольшой аналог крылатой ракеты.

"Завтра еще что-то сделают. Что здесь должно вызывать панику? Не будут бомбы весом 500 кг падать на кварталы столицы, как на фронте!" - заверил "Флеш".

Заявление нардепа о КАБах на Киев

Ранее нардеп Василий Мокан заявил, что российские управляемые авиабомбы начали долетать до Одесской области. По его словам, в перспективе они могут стать угрозой даже для столичного региона.

Вас также могут заинтересовать новости: