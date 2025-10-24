Миллиардер призывает не паниковать из-за роли искусственного интеллекта.

На фоне стремительного развития технологий, особенно искусственного интеллекта, многие задумываются о том, как ИИ может повлиять на жизнь на планете и каким будет ближайшее будущее Земли. Хотя большинство признает огромную пользу, которую способен принести искусственный интеллект, восторг от его достижений часто сочетается с тревогой — особенно если учитывать и тёмные стороны этой технологии.

На этом фоне основатель Amazon Джефф Безос сделал тревожное предсказание о будущем человеческой цивилизации, пишет UNILAD. Он сохраняет оптимизм и считает, что человечество стоит на пороге золотого века технологий. Хотя компания OpenAI, создатель ChatGPT, к примеру, проводит исследование, чтобы определить, какие профессии могут исчезнуть из-за стремительного развития ИИ. По результатам исследования, 44 профессии находятся в зоне наибольшего риска, поскольку ИИ всё активнее внедряется в повседневную жизнь.

"Не понимаю, как можно не быть вдохновленным, живя в такое время", — заявил Безос, выступая на Italian Tech Week. Он убежден, что в ближайшие десятилетия многие люди будут жить в космосе.

Видео дня

"В течение следующих пары десятилетий, как я считаю, миллионы людей будут жить в космосе. Настолько быстро будет происходить прогресс. И большинство из них будут там по собственному желанию. Нам не нужно, чтобы люди жили в космосе: если потребуется выполнить работу на поверхности Луны или где-то ещё, туда можно будет отправить роботов — это куда эффективнее и дешевле, чем посылать людей", - отметил он и отмахнулся от пессимистичных прогнозов об угрозах ИИ.

Безос подчеркнул, что искусственный интеллект способен сделать жизнь лучше. Когда-то, около 10 000 лет назад, кто-то изобрел плуг — и все человечество стало богаче, добавил миллиардер.

Наши инструменты, по его словам, увеличивают изобилие, и этот процесс будет продолжаться.

Другие новости о нашем будущем

Ранее УНИАН сообщал, что Билл Гейтс назвал единственную профессию, которую ИИ никогда не заменит. По мере того как искусственный интеллект стремительно меняет отрасли, одна неожиданная профессия остается вне досягаемости автоматизации.

Кроме того, мы рассказывали о прогнозе ИИ на ближайшие несколько лет. В частности, о том, будет ли окончание полномасштабной войны в Украине, или же боевые действия будут продолжаться в течение 2026-2027 годов.

Вас также могут заинтересовать новости: