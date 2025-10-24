Путин хочет призвать резервистов для защиты НПЗ от украинских дронов, - Bloomberg

В специальном резерве Россия имеет около 2 миллионов человек.

Из-за роста количества украинских атак по РФ там начинают активнее внедрять меры для защиты важных объектов. Как пишет Bloomberg, для этого там будут привлекать дополнительные войска.

По данным издания, российское правительство планирует изменить законодательство в отношении гражданских резервистов, которые подписали контракты на прохождение регулярных оборонных учений в мирное время. В четверг в парламент был подан законопроект о введении специального призыва по указу президента и развертывании этого рода войск для защиты "критически важных" объектов, включая нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты, транспортное сообщение и промышленные предприятия.

Пока нет публичных данных о том, сколько людей таким образом могут привлечь в росармию. По некоторым оценкам, призвать могут до 2 млн человек из так называемого "активного резерва", которые после прохождения службы собирались на регулярные учения и сборы. В Минобороны, пишут авторы, пытались успокоить общество и убеждали, что "специальных призывников" не отправят на фронт.

"Тем не менее, это потенциально позволяет российской армии высвободить больше войск для отправки в Украину путем призыва резервистов для защиты границы страны и важной инфраструктуры, не прибегая к непопулярному призыву. Это показатель давления на человеческие ресурсы, с которым сталкивается российская армия", - говорится в статье.

Сейчас закон позволяет российским властям использовать резервистов только для учений или проверок военной готовности внутри России без объявления войны.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Напомним, что более половины российских НПЗ уже были атакованы Силами обороны Украины, и радиус атак постоянно расширяется. В частности, в ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение нефтеперерабатывающего завода "Разанский", который является крупнейшим НПЗ в центральной части России.

Эти удары уже не только привели к мощному топливному кризису во многих регионах РФ, но и заставили Кремль изменить экономические планы относительно процентных ставок. Некоторые экономисты прогнозируют, что власти все же решатся на снижение текущей ставки, что повлечет за собой ускорение инфляции.

