Украинский актер, главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал о своих последних отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

В новом выпуске сезона он вспомнил, как начинался и как закончился их роман.

"Мне шьют романы просто со всеми. У меня нет абсолютно какого-то конвейера из девушек. Между отношениями были паузы, не так много было этих отношений, серьезных, я имею в виду… Последние отношения… мы начали отношения дистанционно. Месяц мы просто переписывались. Потом в Киеве встретились, поняли, что есть какая-то гармония, и пошли дальше вместе. У Светланы на тот момент вставал на ноги бизнес в Польше", - отметил Цымбалюк.

По его словам, из-за постоянных поездок и командировок они иногда могли не видеться месяц, что, судя по всему, изрядно пошатнуло гармонию в их отношениях.

"Разбор бытовых проблем должен был бы решаться за столом, а все это решалось в каких-то смсках, в каких-то звонках... Светлана не понимала, что такое, например, неделя на съемочной площадке, когда ты… отдаешь массу энергии, и когда ты приезжаешь домой, тебе - ну, давай, развлекай меня…", - вспомнил актер.

В итоге перед новым 2025-м годом пара "очень рассорилась", заявил Цымбалюк: "Ну и, собственно, все".

Он не исключает, что встретит свою любовь на проекте.

шоу "Холостяк" 2 выпуск должен порадовать зрителей первой церемонией роз.

