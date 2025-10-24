Все три с лишним года войны российский ВПК рос двузначными темпами, но в сентябре тренд развернулся в обратную сторону.

После трех лет производственного бума в военно-промышленном комплексе РФ остановился рост и началось падение. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на свежие данные Росстата.

"Военно-промышленный комплекс, ставший главным двигателем российской экономики, благодаря триллионным расходам на гособоронзаказ из бюджета, внезапно дал сбой. Связанные с ВПК отрасли впервые с начала войны перешли к стагнации или сокращению производства после двузначных темпов роста почти три года подряд", – пишет издание.

Так, свежие данные за сентябрь показывают, что объемы производства "готовых металлических изделий", куда относится большинство оружия, упали на 1,6% по сравнению с сентябрем прошлого года. Для сравнения в 2023 году эта графа имела прирост в 26,4%, а в 2024 году – плюс 31,6%.

В графе "прочие транспортные средства", куда Росстат относит всю военную технику, от БМП до подводных лодок, рост в сентябре составил 6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Для сравнения в 2024 году эта категория выросла на 34,2%, а в 2023-м — на 29%.

Если сравнивать производство в сентябре с августом текущего года, заметен просто таки обвальный спад – на 6% и 20% по обеим категориям соответственно.

Аналитики называют "шокирующими" свежие данные по российской военной промышленности. Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова полагает, что падение производства стало результатом исчерпания денег в российском бюджете.

Как писал УНИАН, компании, задействованные в цепочках торговли российской нефтью, начали подставлять друг друга под новые санкции, чтобы избавиться от конкурентов. Иностранные трейдеры, помогающие "отмывать" российскую нефть для поставки на мировые рынки, теперь занимаются тем, что уличают друг друга в связях с Россией. Косвенно это сказывается на самой России, которая теряет из-за этого миллиарды долларов.

Также мы рассказывали, что удары по российским НПЗ вызвали новый виток инфляции в России. Теперь в Москве задумались о том, чтобы прекратить снижение ключевой ставки Центробанка, которое и так было продавлено Кремлем вопреки рекомендациям финансистов.

