По его словам, для запуска по Украине враг отгружает "Шахеды" напрямую с производства.

Есть факты, которые ставят под сомнение наличие у российских оккупантов больших запасов "Шахедов". Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке.

Он продемонстрировал китайскую антенну спутниковой навигации с "Шахеда", которая была установлена на этот БПЛА 8 октября, а уже 15 октября он был сбит в Украине.

"Фактически наш противник отгружает "Шахеды" для запуска по Украине прямо с производства. Этот и другие аналогичные факты ставят под сомнение наличие у них больших запасов "Шахедов", - подчеркнул Бескрестнов.

Как сообщалось, ранее Анатолий Храпчинский, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт отметил, что Украине добавились проблемы в виде "Шахедов", которые могут менять цель после запуска, и китайских спутников, которые передают разведывательные данные России.

По его словам, теперь нужно обращать внимание, нет ли в небе над Украиной китайских спутников, когда взлетает МиГ-31.

Храпнчинский также отметил, что за последнее время существенно увеличилось количество примененной врагом баллистики. Эксперт отметил, что россияне используют "Шахеды" в большом количестве, впрочем основная ставка - на баллистику, то есть на то, что нам сложно перехватывать.

