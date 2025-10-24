Для этого вам понадобится немного средств.

Белая обувь подходит ко многим образам, однако ее недостаток заключается в том, что она быстро становится грязной. Поэтому издание CNET рассказало, как вернуть к жизни грязные белые кроссовки и сделать их почти новыми, не тратя деньги на новую пару.

Что нужно для чистки белой обуви?

Для этого вам нужны такие предметы:

вода;

отбеливатель;

три миски;

зубная паста (по желанию);

чистая тряпка или губка;

белый уксус или пищевая сода;

мягкое моющее средство или средство для чистки обуви;

щетка с мягкой щетиной или старая зубная щетка;

чистящая губка.

Вы можете воспользоваться несколькими методами, которые помогут освежить вашу белую обувь и вернуть ей новый вид.

Шаг 1: Снимите аксессуары и отбелите шнурки

Сначала снимите шнурки и любые вставки с обуви. Отложите ее в сторону, ведь вы начнете с отбеливания шнурков.

Для того, чтобы приготовить раствор, смешайте 3,7 л воды в большой миске вместе с 1/4 стакана отбеливателя на основе кислорода, который будет безопасным для ваших шнурков. Поместите шнурки в миску с раствором и оставьте на час.

Шаг 2: Удалите грязь

Вернитесь к обуви и с помощью сухой щетки с мягкой щетиной или зубной щетки осторожно удалите свободную грязь или мусор с боков и дна обуви.

Шаг 3: Очистите внешнюю поверхность

Для удаления стойких пятен смешайте в другой миске равное количество белого уксуса и воды или соды и воды. Оба средства одинаково эффективны, а выбор зависит от того, что у вас есть под рукой. Нанесите эту смесь на внешнюю поверхность обуви и осторожно почистите щеткой или тряпкой.

Шаг 4: Вымойте обувь

"Смешайте небольшое количество мягкого моющего средства с водой в другой миске. Для этого шага вы также можете использовать магазинное средство для чистки обуви. Окуните чистую ткань или губку в раствор и осторожно протрите всю поверхность обуви, начиная сверху, затем по бокам, а затем снизу", - посоветовали в материале.

Также в CNET поделились дополнительным советом для тканевой обуви. Если ботинки до сих пор имеют пятна после всех этих действий, то можно попробовать нанести зубную пасту на тканевые части. Нанесите небольшое количество зубной пасты на пятна, осторожно почистите щеткой, а затем протрите влажной тряпкой.

Шаг 5: Промойте и высушите

Остатки смеси можно удалить чистой мягкой тряпкой. После чего дайте высохнуть обуви на воздухе, подальше от прямых солнечных лучей или источников тепла. Пока она высыхает, выньте шнурки из раствора отбеливателя, промойте их в холодной воде, а затем постирайте вручную или в стиральной машине.

Шаг 6: Установка аксессуаров

Когда обувь и шнурки полностью высохнут, вставьте чистые шнурки и другие аксессуары, которые были сняты с обуви. Теперь ваши кроссовки или ботинки имеют вид новых ну или же максимально приближенных к этому.

