Каждый день люди принимают множество решений, которые оказывают влияние на их жизнь. При этом огромное значение имеет выбор места жительства. Дом - это место куда люди каждый день возвращаются после работы, где просыпаются и растят детей.

Психологический тест с выбором дома мечты может многое сказать о вашей личности. Это хороший инструмент для самопознания. 

Новые знания о самом себе помогут в принятии решений, определении своего места в мире, выборе работы и создания отношений.

Психологический тест по картинкам - результаты

Чтоб пройти визуальный тест, посмотрите на изображение домов и выберите один, руководствуясь первым впечатлением и интуицией. Это покажет, какой вы человек.

Дом 1

Вы очень общительный, открытый и гостеприимный человек. Вам нравится приглашать к себе близких и проводить время с друзьями. При этом вы никогда не отказываетесь помогать.

Вас знают как человека, на которого можно положиться. Однако стоит быть внимательнее, ведь некоторые могут воспользоваться вашей добротой и открытым сердцем. Задумайтесь, действительно ли те, кто просят о помощи, не могут справиться сами или просто перекладывают на вас ответственность.

Дом 2

Вы очень замкнутый и скрытный человек, который предпочитает держаться на расстоянии от других людей. Вас настораживают новые знакомства. Вы не балуете окружающих доверием и требуется много времени для этого.

В одиночестве вы ощущаете себя безопаснее и увереннее, не выставляете себя напоказ. Хотя в этом нет ничего плохого, иногда стоит довериться хоть кому-то. В тяжелых ситуациях откровенный разговор может принести облегчение, и друзья могут помочь.

Дом 3

Вы полны энергии, энтузиазма и оптимизма. Вам нравится всегда быть в движении, принимать вызовы и проходить через перемены.

Также вы любите знакомиться с новыми людьми и учиться новому. Для вас жизнь - настоящее приключение. Особое удовольствие вам доставляют путешествия и проведение времени на природе. Однако беззаботность и невероятный оптимизм могут принести серьезные проблемы. Иногда на вещи стоит смотреть более реалистично.

Дом 4

Вы очень импульсивный, искренний, эмоциональный и открытый человек, которому не свойственен пафос. Вы быстро действуете и много говорите, однако иногда вам не хватает здравого смысла и такта.

Ваши необдуманные слова и поступки могут ранить других людей. Если не хотите попасть в беду, стоит научиться дипломатичности и вовремя прикусывать язык. Поначалу это будет сложно, однако такие изменения окажут позитивное влияние на вашу жизнь.

Дом 5

Вы переменчивый, склонный к резким перепадам настроения человек со сложным характером. Из-за вашей непредсказуемости вас трудно понять. В то же время бывают дни, когда вы всем довольны, счастливы и позитивно смотрите на мир. 

Вы склонны к депрессии и несете тяжелый груз прошлого на своих плечах. Вы всегда помогаете другим, так как хотите предотвратить чужие трагедии. Иногда вы берете на себя слишком много ответственности за жизни других людей.

Дом 6

Вы преданный и верный. Если вы полюбили кого-то, то этот человек навсегда останется в вашем сердце. При этом вы очень подозрительны, не любите перемены и предпочитаете проверенные тропы.

Вы уделяете много времени прошлому, но сосредотачиваетесь на хорошем, а не на обидах и злобе. В целом ваш взгляд на мир оптимистичный и осторожный.

