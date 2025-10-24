Пострадавших в результате атаки нет.

Российские оккупанты пытались атаковать беспилотником поезд возле станции Краматорска, сообщили в "Укрзализныце".

"На подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда №104/103 Львов-Краматорск беспилотником. Попасть врагу не удалось, однако взрывной волной повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка на поезд в обратном направлении состоялась по расписанию, рейс №103/104 во Львов уже безопасно отправился из Краматорска. В "Укрзализныце" пообещали заменить пострадавшие вагоны.

Удары России по железной дороге Украины

В последние месяцы Россия усилила удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Так, 1 октября из-за обстрелов в Сумской области фиксировались повреждения инфраструктуры и обесточивание.

4 октября захватчики атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области, попав в пассажирский поезд. Второй удар россияне нанесли во время эвакуации пассажиров, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Среди причин усиления атак называют резкое увеличение возможностей России производить большое количество относительно дешевых дронов типа "Шахед", способных летать все дальше, и почти полную стагнацию на линии фронта, из-за чего российская армия сместила фокус на разрушение путей снабжения.

