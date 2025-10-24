Как считает генеральный секретарь НАТО, пришло время останавливать боевые действия на текущей линии фронта и прекращать войну.

У российского диктатора Владимира Путина, который инициировал полномасштабную войну против Украины, заканчиваются деньги, солдаты и идеи. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции по итогам заседания Коалиции желающих в Лондоне.

"В Украине Путин мало чего достигает на поле боя, и есть незначительные достижения, которые получаются из-за огромной цены. Сотни тысяч россиян гибнут за обманчивую путинскую агрессию. Украина продолжает мужественно обороняться и наша поддержка для нее работает. Правда заключается в том, что у Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи", - подчеркнул Рютте.

В связи с этим, генеральный секретарь Альянса соглашается с президентом США Дональдом Трампом, что боевые действия в Украине должны остановиться на текущей линии фронта.

Видео дня

"И сейчас пришло время усилить давление на Россию", - убежден Рютте. Он считает, что это поможет достичь цели прекращения боевых действий и установить справедливый мир для Украины.

Вместе с тем, он приветствовал последние объявления от европейских союзников и Канады о предоставлении дополнительной военной поддержки для Украины.

"Развитие событий на поле боя свидетельствует, что наша поддержка Украины работает, и нам нужно ее продолжать", - сказал Рютте.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация отказывается прислушиваться к призыву президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий и начале настоящих переговоров об окончании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что этой зимой Россия намерена погрузить Украину в гуманитарную катастрофу из-за постоянных ударов ракетами и дронами по критической инфраструктуре в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: