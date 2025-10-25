Как отмыть кухонную вытяжку: все советы в одном месте и пошаговая инструкция

Мыть вытяжку советуют каждый месяц.

Вытяжки - это настоящие помощники на вашей кухне. Они улавливают жир, дым и другие загрязнители воздуха, обеспечивая безопасность. Чистить вытяжку нужно периодически, ведь накопление жира снижает ее эффективность и создает опасность пожара, говорится в статье сайта Better Homes and Gardens.

Обычно чистить вытяжку нужно ежемесячно. Однако, если вы часто готовите, особенно жареную или жирную пищу, вам может понадобиться чистить ее чаще.

Если вы запланировали чистку вытяжку, то сначала надо выключить ее сети. Это обязательно, ведь электроприборы под напряжением нельзя мыть водой.

Видео дня

Далее надо подготовить плиту, убрав посуду и остатки пищи. Убедитесь, что конфорки выключены. Также подготовьте обезжириватель. Это может быть коммерческое средство или самодельный раствор из уксуса и пищевой соды. Кроме того, понадобится микрофибра, губка, щетка для чистки или старая зубная щетка и ведро теплой мыльной воды.

Если вы используете коммерческое средство для удаления жира, откройте окно для проветривания. Проверьте чистящее средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что оно не повредит покрытие вытяжки. Не используйте абразивные средства или стальную мочалку, поскольку они могут поцарапать поверхность вашей вытяжки, особенно если она окрашена или сделана из нержавеющей стали и имеет блестящую поверхность.

Также избегайте средств на основе аммиака или отбеливателя, поскольку они могут повредить поверхность, разъесть металл или оставить вредные вещества.

Используйте пылесос или сухую ткань, чтобы удалить мусор или пыль из вытяжки. Затем снимите фильтр и очистите окружающую зону. Фильтры обычно расположены на нижней стороне вытяжки, повернутые вниз к варочной поверхности. Некоторые имеют металлическую петлю, которая позволяет их извлекать, а другие имеют защелку или отверстие для выдвижения. Лучше защитить руки, надев перчатки.

Теперь можно начать мыть внутреннюю поверхность. В зависимости от количества засоров может помочь теплая вода с мылом, сода с уксусом, или самые сильные коммерческие средства. Углы и щели можно очистить с помощью старой зубной щетки. Особо плотные пятна можно обработать обезжиривателем и оставить на 15-20 минут, а затем протереть микрофиброй или плотным бумажным полотенцем.

Сам фильтр лучше замочить в мыльном растворе и подержать некоторое время. Для усиления эффекта в раствор можно добавить полстакана соды. Через 20 минут можно помыть, но осторожными движениями, чтобы не повредить деталь. Перед тем, как устанавливать фильтр на место, его нужно хорошо высушить.

Фильтры из нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине. Некоторые алюминиевые фильтры также можно мыть в посудомоечной машине при условии использования соответствующего моющего средства.

Как избавиться от конденсата на окнах

Напомним, что во избежание конденсата на пластиковых окнах, который может стать причиной плесени, надо часто проветривать. В том числе, в холодное время года. Окна советуют открывать на короткое время, желательно это делать дважды в день.

Вас также могут заинтересовать новости: