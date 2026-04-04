В МИД рассказали, как страны Балтии реагируют на удары Украины по Усть-Луге и Приморску

Страны Балтии не обвиняют Украину в тех случаях, когда украинские дроны во время атак на российские порты попадают в воздушное пространство этих стран.

В Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии понимают, что российская агрессия против Украины стала причиной украинских атак на российские порты в Усть-Луге и Приморске. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сказал в эфире телевизионного марафона "Единые новости".

Как отметил Тихий, Украина проводила достаточно подробные переговоры со странами Балтии и Финляндией по поводу случаев появления украинских дронов в их воздушном пространстве.

"Мы, кстати, не скрывали. Мы достаточно открыто сказали: действительно - это украинские дроны, и мы приносим официальные извинения за то, что так произошло, что мы ни в коем случае не направляли свои дроны в ту сторону", - отметил Тихий.

Более того, как отметил пресс-секретарь, министр иностранных дел Андрей Сибига раскрыл данные разведки о том, что Россия сознательно перенаправляет в сторону стран Балтии украинские дроны, выпущенные по российским военным целям.

Как добавил Тихий, россияне такие сознательные действия еще и подкрепляют дезинформацией и пропагандой, и пытаются целенаправленно нагнетать страх в странах Балтии среди людей. Он подчеркнул:

"Эти страны пугать не нужно, они прекрасно понимают угрозы, они с нами заодно. Более того, я вам скажу, были переговоры министра с балтийцами, и они очень четко говорят: "Мы все понимаем, что причина - российская агрессия. Мы вас не обвиняем, но давайте искать способы, как избежать таких инцидентов, что можно сделать". И мы достаточно подробно с ними об этом говорили. Но, конечно, они понимают ценность Усть-Луги и Приморска. Поэтому всячески поддерживают и говорят: "Нам нравится, как там все горит".

Удары по Усть-Луге и Приморску

Как сообщал УНИАН, в последние недели ключевые нефтяные экспортные порты России на Балтике в Приморске и Усть-Луге подвергались атакам со стороны украинских дронов.

Как считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, украинские удары по Приморску, Усть-Луге и другой нефтяной инфраструктуре имеют значение гораздо большее, чем просто очередное красивое попадание.

Как отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, удары по Приморску и Усть-Луге - это именно те "лекарства", которые нужны Российской Федерации для разрушения ее военной машины.

