Уже на этой неделе температура в Украине может достичь +30°, но есть одно условие

В то же время сохранится переменчивая погода с дождями.

На этой неделе температура в Украине местами может достигать +28°...+30°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли на этой неделе в Украине ожидается жара до +30°...+31°, и как долго еще будут дожди и грозы, она отметила, что на этой неделе в стране сохранится нестабильная погода.

"На следующей неделе с запада может распространиться область повышенного давления, так что, возможно, дождей станет меньше. По крайней мере, на западе и севере страны их будет больше, чем на юго-востоке", – сказала метеоролог.

Голеня отметила, что в эти дни, учитывая погодные показатели, если до обеда нет облачности и осадков, то температурный фон может быть +28°...+30°. Особенно на востоке и северо-востоке, а 21 мая и на севере страны.

"Во второй половине дня возможны кратковременные дожди ливневого характера, град, шквалы. Это все не отменяется", – отметила эксперт.

Надолго ли в Украине потеплеет – прогноз

На уточнение, может ли такая повышенная температура держаться несколько дней, она ответила, что речь идет о 20-21 мая на востоке, 21 мая – на северо-востоке и 22 мая на севере страны, а дальше картина изменится, процесс пойдет уже с северо-запада.

"Поэтому температурный фон уже будет ниже, в пределах +20°...+26°", - сообщила метеоролог.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни в Украине ожидается нестабильная погода с дождями. В то же время на этой неделе ожидается повышение температуры.

Так, будут наблюдаться осадки различной интенсивности, местами в сопровождении гроз. В некоторых регионах не исключены сильные ливни с градом и шквальным усилением ветра.

