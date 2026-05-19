Большинство людей неправильно пьют воду перед эспрессо: бариста объяснили главную ошибку

Вода для эспрессо ассоциируется прежде всего с надлежащей подготовкой вкусовых рецепторов.

Во многих кофейнях рядом с маленькой чашкой эспрессо подают также стакан воды. Для кого-то это лишь приятное дополнение, однако на самом деле она имеет конкретное назначение. Как пишет dobrze mieszkaj, такой обычай имеет долгую историю и до сих пор играет важную роль во время употребления кофе.

Почему к эспрессо подают воду?

Несмотря на то, что для многих стакан воды, который подается рядом с эспрессо, кажется лишь элегантным дополнением, на самом деле он имеет большее значение.

"Корни этой традиции уходят в XVII век и старинных кофейнях, которые работали в Вене. Именно там особенно развилась культура, связанная с подачей черного кофе после падения Османской империи. Подача воды к чашке эспрессо должна была тогда свидетельствовать о качестве заведения и заботе о клиентах", - рассказали в материале.

Отмечается, что чистая вода была своеобразным подтверждением высокого уровня кофейни. В то время, когда доступ к высокому качеству не был очевидным, такая мелочь имела большое значение.

"Сегодня вода, подаваемая к эспрессо, ассоциируется прежде всего с надлежащей подготовкой вкусовых рецепторов. Бариста подчеркивают, что лучше всего выпить ее еще до первого глотка кофе. Очищенное нёбо позволяет лучше почувствовать характерные черты эспрессо, такие как кислинка, сладость или горечь", - советуют в публикации.

Почему воду для эспрессо лучше выпить перед кофе?

Многие люди автоматически пьют воду только после того, как выпили эспрессо. В то же время специалисты по кофе считают, что это не лучшее решение. Среди бариста быстрое выпивание целого стакана сразу после кофе может восприниматься как намек на то, что напиток не понравился.

"В случае с высококачественным эспрессо цель состоит в том, чтобы сохранить приятное послевкусие как можно дольше. Качественные зерна могут дарить ощутимые фруктовые, шоколадные или карамельные нотки, которые остаются еще некоторое время после того, как выпили напиток", - объясняет издание.

Однако это не означает, что пить воду после кофе - ошибка. Многие эксперты говорят, что напиток обладает мягким мочегонным действием, поэтому постоянное увлажнение организма остается очень важным.

"Важное значение имеет также вид подаваемой воды. В большинстве кофеен подают негазированную воду, поскольку она имеет нейтральный вкус и хорошо подготавливает вкусовые рецепторы к дегустации кофе. Некоторые бариста, однако, отдают предпочтение газированной воде, которая дополнительно стимулирует вкусовые рецепторы и дарит ощущение большего освежения", - отмечается в материале.

Также эксперты добавили, что сильно минерализованная вода может влиять на восприятие аромата эспрессо. Иногда она имеет слегка солоноватый или металлический привкус, что может мешать восприятию более тонких нот, присутствующих в кофе, особенно в случае с зернами арабики.

Поэтому многие специалисты отмечают, что лучшим выбором является родниковая вода с низкой минерализацией. Благодаря нейтральному вкусу она не перебивает аромат кофе и позволяет лучше почувствовать все особенности напитка.

Другие советы экспертов

