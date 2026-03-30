В конце марта 2026 года окончательно становится очевидным то, чего многие до сих пор не хотят видеть. Война вступает в фазу, в которой решающим становится уже не только километр фронта и не только количество штурмов за сутки. Решающим становится способность наносить удары по системе, которая питает российскую войну. И именно это сейчас делает Украина.

Россия пытается навязать всему миру картинку, будто она сохраняет инициативу, давит по всей линии фронта, истощает Украину и одновременно терпеливо ждет выгодного для себя "мира". Но это ложь. Реальная логика Кремля иная. Москва не хочет мира. Москва хочет дожать фронт, дождаться политической усталости Запада, использовать любой внешний кризис для извлечения выгоды и уже потом продавать себя миру как "неизбежного собеседника".

Именно поэтому для российского диктатора Владимира Путина война на Ближнем Востоке стала подарком. Пока внимание США и части Запада смещается туда, цены на нефть растут, а Кремль получает шанс снова залить свою военную машину деньгами. Поэтому украинские удары по Приморску, Усть-Луге и другой нефтяной инфраструктуре имеют значение гораздо большее, чем просто очередное красивое попадание.

Видео дня

При этом речь идет не об отдельном успешном рейде. Речь идет о правильном изменении логики войны. Если раньше главный акцент делался на ударах по нефтепереработке, то сейчас все четче видно другое: Украина бьет по цепочке экспорта, по узлам перевалки, по резервуарам, по портам, по всей системе, через которую российская нефть превращается в живые деньги для войны.

Это уже не тактика. Это - попытка перерезать главную артерию российского бюджета.

Даже западные источники были вынуждены писать об остановке значительной части экспортных мощностей РФ. Не потому, что кто-то вдруг стал проукраинским. А потому, что масштаб удара уже нельзя было скрыть за привычной российской ложью о "незначительных повреждениях".

На этом фоне особенно показательно выглядит то, как Россия одновременно усиливает давление на фронте, наращивает штурмы, терроризирует украинские города массированными ударами дронов и ракет, бьет по энергетике, гражданской инфраструктуре, жилью, историческому наследию. То есть Кремль снова делает то же, что делал всегда: когда не может сломить Украину быстро, он начинает воевать против гражданской жизни, против тыла, против нервной системы общества.

Это - не признак силы. Это признак того, что классическое преимущество на фронте не дает Москве желаемого стратегического результата. Поэтому она компенсирует это террором и попыткой измотать нас психологически.

Но параллельно происходит еще один важный процесс, который многие недооценивают. Украина все больше выходит из зависимости от внешних технологических рисков, прежде всего в сфере беспилотников.

История с так называемыми "бескитайскими" дронами - это не мелкий технический сюжет и не красивая фраза для западной прессы.

Это признак стратегического взросления. Киев наконец-то выходит из простой и жесткой реальности: тот, кто контролирует комплектующие, контролирует и твой темп войны. Если критическая отрасль сидит на чужих поставках (тем более из страны, которая играет в свою многовекторную игру с Москвой), то это не партнерство, а отложенная уязвимость. Итак, курс на собственное производство, на западные цепочки, на технологическую очистку оборонного сектора от китайской зависимости - это не только об экономике. Это о том, кто будет реальным стратегическим тылом Украины завтра.

Картина в конце марта такова: Россия не стала сильнее, она просто пытается максимально дорого продать миру каждый внешний кризис, каждый баррель, каждый день чужой нерешительности. Москва хочет одновременно давить на фронте, зарабатывать на войне вокруг Ирана, шантажировать Европу энергоносителями и убеждать Вашингтон, что именно Украина должна уступать землю ради "мира". Это не дипломатия, а обычная кремлевская схема: сначала создать кризис, затем его монетизировать, а потом уже выдать шантаж за переговорный процесс.

Украина в ответ начинает действовать правильно. Удержание фронта. Удары по нефтяной и экспортной инфраструктуре России. Ускорение собственного оборонного производства. Снижение критической зависимости от сомнительных внешних поставщиков. Именно так и выглядит не "ожидание помощи", а настоящая стратегия войны на истощение. Не просить врага остановиться, а делать так, чтобы каждый день войны обходился ему все дороже.

И главное. То, что мы видим сейчас, - это уже не просто оборона. Это постепенное разрушение экономики российской войны. Бить нужно не только по окопу, но и по кассе. Не только по штурмовику, но и по порту, резервуару, логистике, производству, схеме заработка...

Потому что пока у Кремля есть стабильный поток нефтедолларов, он будет покупать себе время, мясо, ракеты и новые волны террора. И наоборот: чем глубже выбивается эта база, тем ближе момент, когда Россия начнет терять не картинку в телевизоре, а реальную способность долго вести эту войну. То есть, Украина начинает бить не по симптомам, а по источнику болезни. И это правильный путь. Москва понимает только язык потерь. Особенно, когда горит не только сама "нефтебаза", но и ее потенциальные будущие военные доходы.