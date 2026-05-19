В Одессе объявлен I уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

На сегодняшний день в Одесской области также введен повышенный уровень опасности.

На вторник, 19 мая, в Одессе объявлен повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Город Одесса. Днем 19 мая ожидается гроза", – предупреждают синоптики.

В Одесской области сегодня также будет гроза, во время которой ожидается местами шквал 15-18 м/с.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Днем 19 мая в Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-18 м/с. Температура повысится до +21°...+26°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе во вторник также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура в городе будет в диапазоне +21°...+23°. Температура морской воды +14°...+15°.

В целом, по данным синоптиков, в течение 19-22 мая погоду в Одесской области будет определять область пониженного атмосферного давления, поэтому будет облачно, с дождями, временами с грозами. Ветер будет преобладать северного направления, во время гроз со шквалами.

Вас также могут заинтересовать новости: