Ключевые российские порты снова в огне: экспорт нефти приостановлен, – Bloomberg

Сообщается, что порт Приморск вновь приостановил экспорт нефти.

В ключевых нефтеэкспортных портах РФ на Балтике – Приморске и Усть-Луге – вновь вспыхнули пожары после атаки дронов в ночь на 27 марта. Порт Приморск приостановил экспорт нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные NASA.

Отмечается, что на последних спутниковых снимках из Системы информации о пожарах для управления ресурсами NASA можно увидеть новые очаги возгорания, которые возникли за 3–12 часов до того, как система их зафиксировала утром 27 марта.

Из-за пожаров оба порта были вынуждены временно приостановить отгрузку нефти. Однако, если порт Усть-Луга до сих пор не возобновил работу после предыдущей атаки дронов, то порт Приморск лишь недавно возобновил отгрузку "черного золота".

Впрочем, глава администрации Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в ночь на 27 марта было перехвачено 36 дронов, но не упомянул о каких-либо последствиях атаки.

Прекращение экспорта нефти через ключевые порты на Балтике сказывается на нефтегазовых доходах РФ. По подсчетам Bloomberg, при текущих ценах на нефть Россия могла бы получать примерно 150 миллионов долларов в день от экспорта нефти из Приморска и Усть-Луги, на которые до недавних атак дронов приходилось около 45% морского экспорта российской нефти.

25 марта стало известно, что порт Усть-Луга остановил отгрузку нефти после атаки украинских дронов.

До этого украинские дроны посетили другой ключевой порт РФ на Балтике – Приморск, в результате чего он приостановил экспорт нефти. Однако уже 26 марта стало известно, что Приморск возобновил отгрузку нефти.

