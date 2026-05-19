Бутылки для пива всегда коричневые или зеленые, и на то есть причина

Оказывается, цвет играет важную роль в сохранении вкуса напитка.

Цвет бутылки для пива – коричневый или зеленый – не просто эстетический выбор. Он на самом деле выполняет важную функцию, и без него пиво может иметь совсем другой вкус, пишет Newsweek.

Как пояснило издание, причина кроется в том, как пиво реагирует на свет. Такой ингредиент напитка, как хмель, отвечающий за значительную часть характерного аромата и вкуса, очень чувствителен к ультрафиолетовому и синему свету. Под его воздействием он начинает расщепляться и создавать новые соединения, которые придают пиву неприятный, слегка "заводской" запах, – "тот странный аромат, который многие любители пива чувствовали, но не знали, что его вызывает".

"Люди часто удивляются, узнав, что такой простой фактор, как свет, может оказать столь заметное влияние на вкус. Дело не в том, что пиво "испортилось" в классическом понимании; это химическая реакция, которая может произойти очень быстро, если условия неблагоприятны", – говорится в статье.

Чтобы предотвратить это, большинство сортов пива продается в темных бутылках, в частности из коричневого стекла, которое помогает фильтровать длины волн света, вызывающие эту реакцию. Зеленые бутылки тоже обладают определенной защитой, но гораздо более слабой, тогда как прозрачное стекло вообще не защищает пиво, отмечается в материале.

"Чем темнее бутылка, тем лучше защита. Коричневые бутылки особенно эффективно блокируют свет, вызывающий изменения вкуса, поэтому они стали отраслевым стандартом", – пояснил автор.

Однако, пишет он, некоторые сорта пива все еще продаются в прозрачных или более светлых бутылках, часто потому, что такая упаковка выглядит привлекательнее на полке или лучше демонстрирует цвет напитка. Однако за таким внешним видом обычно скрывается больше деталей.

Производственный процесс и цвет стекла

Как отмечается, чтобы использовать более светлые бутылки, пивоварням часто приходится корректировать производственный процесс: вносить небольшие изменения в рецептуру или хранить продукт в более строгих условиях для уменьшения воздействия света. Это также объясняет, почему одно и то же пиво может иметь несколько иной вкус в зависимости от того, где и как оно хранилось.

В издании уверяют, что бутылка, стоящая под прямыми солнечными лучами, например на витрине магазина, гораздо более подвержена развитию неприятных ароматов, чем та, что хранится в прохладном темном месте.

