В Конгрессе США сделали шаг к выделению новой помощи Украине на 1,3 млрд долларов

Рядовые законодатели перехватывают контроль над повесткой дня Палаты представителей у лидеров республиканцев.

Двухпартийная инициатива, которая направлена на то, чтобы добиться голосования по законопроекту о предоставлении Украине новой американской помощи в сфере безопасности, собрала 218 подписей. Теперь этот вопрос должен быть вынесен на голосование в полном составе Палаты представителей США, пишет The New York Times.

Отмечается, что законопроект, внесенный председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори У. Миксом, оставался без внимания в течение нескольких месяцев. Сторонникам законопроекта не хватало всего одной подписи для того, чтобы обойти руководство и обеспечить быстрое принятие решения.

В издании поделились, что 13 мая представитель Палаты Кевин Кили, независимый депутат из Калифорнии, входящий в фракцию республиканцев, присоединился к этой инициативе.

Журналисты подчеркнули, что у этой инициативы мало шансов на принятие, учитывая широкое сопротивление со стороны республиканцев, включая президента США Дональда Трампа. Однако успех петиции указывает на то, что рядовые законодатели перехватывают контроль над повесткой дня Палаты представителей у лидеров республиканцев.

В издании напомнили, что этот законопроект предусматривает выделение 1,3 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и до 8 млрд долларов дополнительной поддержки в виде прямых кредитов. Также он направлен на пополнение запасов оружия США, создание механизмов финансирования послевоенного восстановления и введение новых санкций против России и организаций, поддерживающих военные действия Москвы против Украины.

Кто подписал петицию

Журналисты отметили, что петицию подписали все демократы, а также два представителя Республиканской партии - Дон Бэкон из Небраски и Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании.

"Недавние успехи Украины создали возможность для мира, но срыв недавнего перемирия показывает, что для успеха дипломатии необходимы рычаги воздействия. Конгресс может действовать сейчас, на основе двухпартийного подхода, чтобы усилить эти рычаги и продвинуть прочный мир, защищающий интересы Соединенных Штатов и наших союзников", - сказал Кили, комментируя свое решение подписать петицию.

Какую помощь США продолжают оказывать Украине

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжают оказывать помощь Украине. Он отметил, что Вашингтон передает разведданные, а также оружие через европейские страны.

Говоря о снятии санкций с российской нефти и выгодах для кремлевского диктатора Владимира Путина от войны в Иране, генсек сказал, что это вынужденный шаг со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

