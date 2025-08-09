Пока состав участников этой встречи неизвестен.

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться на этих выходных в Великобритании, чтобы попытаться достичь общей позиции перед запланированной встречей между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.

В издании объяснили, что такая встреча запланирована, поскольку Украина и несколько союзников по НАТО опасаются, что Трамп может согласиться на предложения президента РФ о прекращении войны, не учитывая их позицию.

Идея встречи в Великобритании появилась во время телефонной конференции в пятницу между представителями США, Украины и Европы. Сейчас состав участников этой встречи еще обсуждается.

В Axios напомнили, что недавно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с Путиным в Москве. По данным источников издания, во время этой встречи российский диктатор согласился закончить войну, если Украина отдаст РФ Луганскую и Донецкую области, которые российские оккупанты в основном захватили после полномасштабного вторжения, а также Крым.

"По словам источников, по крайней мере некоторые участники телеконференции остались под впечатлением, что Путин согласился отказаться от своих претензий на две другие украинские территории, которые частично контролирует Россия: Херсонская и Запорожская области. Это было бы значительной уступкой по сравнению с предыдущей позицией России. Однако, когда на следующий день Виткофф провел еще одну видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины и Европы, он сказал, что Путин согласился заморозить текущие позиции России в этих регионах", - подчеркнули в материале.

Таким образом это означало бы, что значительная часть обоих регионов осталась бы под оккупацией РФ вместе со стратегической Запорожской атомной электростанцией.

В то же время украинский чиновник сообщил для Axios, что даже если Зеленский согласится на требования Путина, ему придется провести референдум, ведь по конституции Украины он не может отдавать территории.

Встреча Путина и Трампа - что известно

Напомним, ранее президент США назвал место и дату своей встречи с Путиным. По его словам, он встретится с российским диктатором в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска.

Слова Трампа подтвердил и помощник Путина Юрий Ушаков.

"Россия и США - близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, и видны перспективы реализации масштабных проектов", - подчеркнул он.

В то же время американский лидер заявил, что в мирном соглашении по Украине следует ожидать обмена территориями.

"Вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года, где погибло много русских, много украинцев. Так что мы смотрим на это, но на самом деле мы хотим вернуть часть территорий и поменять их местами. Это сложно. На самом деле все не так просто. Это очень сложно. Но мы собираемся переключиться, достичь некоторых изменений. Произойдет обмен территориями на обоюдное благо", - отметил Трамп.

По словам президента США, Владимир Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы урегулировать войну в Украине. Он уверен, что есть возможность подписания мирного соглашения по Украине в ближайшие месяцы.

