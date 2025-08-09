Сегодня на Земле ожидается магнитная буря уровня G1.

9 августа на Земле продлится магнитная буря, которая началась накануне.

По данным SpaceWeatherLive, это будет слабая магнитная буря уровня G1.

Kp‑индекс ожидается на уровне до 5, что также подтверждает ,что магнитное поле Земли будет неспокойным.

The Watchers сообщает, что причиной этой магнитной бури стала вспышка на солнце и выброс корональной массы 5 августа.

По прогнозу geomag, магнитная буря продлится и 10 августаи даже может усилиться до уровня G2.

Магнитная буря G1 - что это значит

G1 - слабая геомагнитная буря, которая может вызвать незначительные сбои в работе радиосвязи, GPS и спутников, но в целом безопасность техники и самочувствие большинства людей не нарушены.

У людей, чувствительных к погодным изменениям, возможны лёгкие симптомы: головная боль, усталость, раздражительность.

Шанс увидеть полярные сияния остаётся небольшим: они обычно наблюдаются при сильных бурях.

Как защититься от магнитных бурь

Во время магнитных бурь особенно важно беречь своё самочувствие. Постарайтесь снизить уровень стресса, больше отдыхайте и ограничьте физические нагрузки. Полезно пить больше воды, отказаться от алкоголя и крепкого кофе.

