В то же время люди среднего и старшего возраста лучше относятся к украинцам.

В течение последнего года в Польше выросла часть населения, которое негативно относится к украинцам, особенно среди молодежи. В частности только 16% опрошенной молодежи имеют положительное отношение, тогда как 37% - отрицательное. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической лаборатории ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского.

"Если старшее поколение поляков, в частности из среды интеллигенции, до сих пор еще часто воспринимает украинский народ как родного брата или сестру, с которым вместе росли, потом ссорилось из-за его, как считается, плохих политических выборов, а теперь с ним живет как с соседом (которому во время нищеты или в случае нападения россиян надо помогать), то младшие поколения гораздо чаще воспринимают Украину как страну чужую", - говорится в исследовании.

Отмечается, что за 2024 год количество граждан Польши, которые негативно относятся к украинцам, выросло с 27% до 30%, а часть тех, кто относится хорошо, уменьшилась с 25% до 23%.

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В частности, в группе людей среднего и старшего возраста, которым более 45 лет, преобладает положительное мнение о гражданах Украины, однако среди молодежи все по-другому - 16% хорошо относятся к украинцам, 37% - плохо.

Кроме того, поляки чувствуют усталость из-за большого присутствия украинской общины в Польше. Количество тех, кто поддерживает политику ассимиляции украинцев в Польше увеличилось на 6% (с 14% до 20%). Это означает, что эта группа желает, чтобы дети украинских беженцев стали гражданами Польши.

В свою очередь только 14% поляков хотят, чтобы украинские беженцы остались в их стране. Тогда как более 50% опрошенных хотели бы, чтобы украинские граждане вернулись домой.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как писал УНИАН, США остановили программу для беженцев из Украины. Известно, что благодаря такой инициативе украинцы могли получить разрешение на пребывание в стране. В то же время программа U4U продолжает действовать для тех 230 тысяч украинцев, которые ею успели воспользоваться, то есть они находятся в США законно.

В то же время СМИ сообщали, что в трех странах ЕС хотят открыть центры возвращения украинских беженцев. Речь идет о таких странах, как Чехия, Польша и Германия. Отмечается, что новые институты должны помогать украинцам в возвращении и одновременно служить культурными и общественными центрами.

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