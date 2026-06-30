Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС: в Euronews назвали вероятные причины

Мадьяр снял вето с первого кластера главным образом для того, чтобы продемонстрировать новый конструктивный подход своего правительства к ЕС.

Новый премьер-министр Венгрии в июне отменил вето Будапешта на переговоры о вступлении Украины в ЕС, но сопротивляется дальнейшему продвижению этого процесса, ссылаясь на права меньшинств, справедливость в отношении Западных Балкан и внутриполитическое давление. В Euronews объяснили, почему он занимает такую твердую позицию.

Издание сообщило, что когда в начале июня новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отменил длительное вето Венгрии на заявку Украины о вступлении в ЕС, многие в Брюсселе и Киеве вздохнули с облегчением.

"Этот шаг ознаменовал конец многолетней политики Виктора Орбана, направленной на блокирование вступления Украины в ЕС, и был положительно воспринят как председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, так и председателем Европейского совета Антонио Коштой – оба являются решительными сторонниками вступления Украины в ЕС", – говорится в статье.

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Однако, добавляет издание, Мадяр поспешил сдержать ожидания в Брюсселе. На своем первом саммите Европейского совета в июне он четко дал понять коллегам-лидерам, что выступает против любого ускорения процесса вступления Украины в ЕС.

После саммита в беседе с журналистами премьер-министр Венгрии отметил, что он попросил удалить из совместных выводов фрагмент, в котором содержался призыв "как можно скорее" открыть все оставшиеся переговорные направления с Украиной.

"Мы удалили немало из текста, чтобы избежать каких-либо явных намеков на то, что теперь, когда открыт первый кластер, вдруг откроются и все остальные. Мы не считаем, что это было бы хорошей идеей", – пояснил он.

Отмечается, что Мадьяр сделал свою позицию относительно невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС центральным пунктом своей предвыборной кампании и придерживается этой позиции с момента вступления в должность.

"Это факт, что он не является проукраинским политиком, и представители нового венгерского правительства не ведут прозрачного и честного диалога с венгерской общественностью по поводу вступления Украины в Европейский Союз", – заявил изданию заместитель директора Института европейской политики Даниэль Гегедуш.

По его словам, Мадьяр снял вето с первого кластера главным образом для того, чтобы продемонстрировать новый конструктивный подход своего правительства к ЕС.

"Это фактически восстанавливает статус Венгрии как надежного и конструктивного партнера на арене ЕС. И это было очень важным ожиданием со стороны партнеров по ЕС", – добавил Гегедуш.

Издание также напомнило, что незадолго до снятия вето Мадьяр достиг политической договоренности с фон дер Ляйен о разблокировании 16,4 млрд евро ранее замороженных средств ЕС, предназначенных для Венгрии.

"Обе стороны подчеркнули, что договоренность о средствах не имеет никакого отношения к решению по Украине", – говорится в статье.

Однако на прошлой неделе Венгрия заблокировала в Брюсселе на уровне рабочих групп принятие общей позиции ЕС по открытию остальных пяти переговорных кластеров.

Издание отметило, что Европейская комиссия снизила свои амбиции: теперь ее целью является открытие двух направлений переговоров с Украиной в июле, а не всех пяти.

Мадьяр также представил свою позицию как защиту кандидатов из Западных Балкан – Черногории, Албании, Северной Македонии и Сербии – которые годами, а в некоторых случаях и десятилетиями, работали над вступлением в ЕС.

Примечательно, что открытие первого кластера состоялось после заключения двустороннего соглашения между Венгрией и Украиной о правах венгерского меньшинства в Украине на образование и использование языка. Отмечается, что этот вопрос на протяжении многих лет был источником напряженности в отношениях между Будапештом и Киевом.

Его партия "Тиса" сейчас утверждает, что любой дальнейший прогресс в вопросе вступления требует от Киева выполнения соглашения, детали которого не были обнародованы ни в одной из столиц.

Ранее Мадьяр заявлял, что готов встретиться с президентом Зеленским в Закарпатье после достижения соглашения. Издание отметило, что эта встреча до сих пор не состоялась.

В статье подчеркивается, что хотя Орбан этой весной потерпел сокрушительное поражение на выборах, значительная часть венгерского общества до сих пор скептически относится к стремлениям Украины вступить в ЕС – и эта реальность заставляет Мадяра действовать осторожно.

"Данные опросов прошлого года четко показывают, что большинство венгерского общества выступает против вступления Украины в ЕС. Но эти настроения сформировались в медиа-экосистеме, где антиукраинская пропаганда Орбана была частью повседневного потребления медиа", – отметил Гегедуш.

Следующим испытанием, добавил аналитик, станет заседание Совета ЕС по общим вопросам, на котором государства-члены должны принять решение об открытии двух дополнительных направлений переговоров для Украины и Молдовы.

Польша и её позиция по вопросу вступления Украины в ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам вице-премьера Польши Владислава Косиняка-Камиша, Украина не войдет в Евросоюз, поддерживая Бандеру. Он считает, что "нельзя в ЕС ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество". Также Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит МиГи от Польши, поскольку Варшава не получила от Киева обещанные дроны. По словам вице-премьера, сначала Украине эта идея понравилась, но она не была реализована.

Также мы писали, что лидер оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал Варшаву заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это привело к еще большему обострению конфликта с Киевом. FT отмечает, что Качиньский фактически использует исторический конфликт между Украиной и Польшей в целях собственной борьбы с действующим премьер-министром страны Дональдом Туском. Он также сообщил о своём намерении вернуть медаль, полученную от Украины. При этом, по словам Качиньского, этот жест является "выражением отношения не столько к украинцам, сколько к украинской элите".

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