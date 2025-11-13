Проект привлечения иностранцев в ряды ВСУ масштабируется.

В Украине с нуля обучают колумбийских добровольцев, которые дальше воюют в рядах Сил обороны Украины. Колумбийцы имеют возможность быстро приобщаться к Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада "Магура" в Telegram.

"Проект привлечения иностранных добровольцев в 47 ОМБр "Магура" постоянно масштабируется. С помощью государственных программ они могут быстро присоединиться в ряды ВСУ. А в 47-й всех их обучают с нуля - здесь и слаживание, и стрельба, и десантирование с М113 и зачистка окопов", - говорится в сообщении.

При этом, пока колумбийские новобранцы проходят обучение на полигонах, их более опытные земляки отбивают у оккупантов украинскую землю на Сумщине.

Колумбийцы в рядах ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года распространялась информация о том, что в рядах ВСУ воюют около 2 тыс колумбийцев. Они приехали в Украину как контрактники.

Часть иностранцев служит в составе Интернационального легиона, другие - в обычных пехотных подразделениях. Кроме колумбийцев, в контингент входят также чилийцы и бразильцы. Около 40% иностранных бойцов, прибывших в Украину, происходят из Южной Америки.

К слову, ранее спецслужбы Мексики предупредили Украину, что некоторые добровольцы, которые присоединились к Международному легиону Главного управления разведки Минобороны, могут быть связаны с картелями. Утверждалось, что некоторые мексиканские добровольцы вступили в Международный легион ГУР с целью освоить навыки управления дронами, особенно FPV-моделями.

