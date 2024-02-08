В Колумбии капралы получают около $400 в месяц, тогда как в Украине любому военнослужащему полагается ежемесячная зарплата до $3300, а также компенсации в случае ранения или гибели.

Колумбийские военные десятилетиями ведут борьбу с наркокартелями и повстанческими группировками, поэтому их солдаты - одни из самых опытных в мире. Армия Колумбии, насчитывающая 250 000 военнослужащих, является второй по величине армией в Латинской Америке после бразильской.

Как пишет Associated Press, более 10 000 человек ежегодно выходят в отставку и сотни отправляются воевать в Украину, где зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные офицеры в Колумбии.

Украина расширяет систему, позволяющую людям со всего мира вступать в ряды украинской армии, говорит офицер Департамента координации иностранцев в ВСУ Александр Шахури.

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В начале 2022 года власти заявляли, что в Украине находятся 20 000 человек из 52 стран. Теперь, в соответствии с секретностью, власти не говорят, сколько их находится на поле боя, но говорят, что профиль бойцов изменился. Первые волны добровольцев были в основном из постсоветских или англоговорящих стран. По словам Шахури, владение русским или английским языком облегчало им интеграцию в вооруженные силы Украины.

В прошлом году военные создали инфраструктуру из испаноговорящих рекрутеров, инструкторов и младших офицеров оперативного звена. В Колумбии новости о наборе в украинскую армию распространяются в основном через социальные сети.

Один из колумбийцев, Чечо говорит, что в сентябре прошлого года его побудили поехать в Киев из принципов. По его оценкам, только в его подразделении было около 100 других военных из Колумбии, совершивших тот же путь.

"Я знаю, что нас не так много, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы добиться успеха и как можно скорее увидеть изменения", - сказал он.

Базовая зарплата капрала в Колумбии составляет около 400 долларов в месяц, опытный сержант может зарабатывать до 900 долларов. В Украине любой военнослужащий, независимо от гражданства, имеет право на ежемесячную зарплату до 3300 долларов в зависимости от звания и вида службы. В случае ранения им также полагается до 28 660 долларов, в зависимости от тяжести ранения. Если они погибли в бою, их семьям полагается компенсация в размере 400 000 долларов.

Военные из Колумбии воюют в рядах украинской армии - детали

В составе Интернационального легиона ВСУ против российских захватчиков воюют несколько сотен ветеранов армии Колумбии - второй крупнейшей армии в Южной Америке и единственной в регионе, имеющей реальный боевой опыт. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что иностранные добровольцы, которые защищают Украину на фронте, относятся к двум отдельным категориям. В первой - представители состоятельных европейских стран, которые стали в ряды ВСУ из-за моральных убеждений, поисков приключений или ненависти к России. Во второй категории - бойцы из более бедных стран, принявшие участие в этой войне по чисто финансовым причинам.

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