'Я готов отдать свою жизнь': в BBC рассказали, почему колумбийцы едут воевать за Украину

На мотивацию колумбийских военных влияет и заработная плата.

Колумбийские солдаты становятся все более заметной силой с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Об этом пишет BBC.

По ряду оценок, их количество на фронте составляет около 7 тысяч, что больше, чем из любой другой иностранной страны.

Как рассказал сержант Луис Ортис, который проводит рекрутинг, за последние 4 месяца в Украину приехало еще около 1200 человек.

Для большинства колумбийцев зарплата является важным фактором, ведь один месяц службы в Украине равен году в Колумбии.

В то же время колумбийские военные пользуются большим спросом за рубежом, ведь армия Колумбии является одной из сильнейших в Латинской Америке, а подготовка соответствует стандартам НАТО.

"И что самое важное, они поддерживают тесные связи с США и другими странами НАТО, которые предоставляют им подготовку, оборудование и возможность проводить операции на уровне, которого не встретить в этом регионе", - отмечают эксперты.

Учитывая относительную слабость колумбийского песо, военных можно нанять по ценам, которые подходят украинскому бюджету, поэтому они являются очень ценными специалистами для Украины.

Также колумбийская армия требует, чтобы ее солдаты уходили на пенсию в 40 лет, однако этот возраст является ранним для многих, кто умеет воевать и хочет быть полезным. Такая ситуация привела к появлению сети посредников, которые подыскивают колумбийским солдатам работу за рубежом.

В частности, один из колумбийских солдат Арабе, который потерял на войне в Украине ногу, подчеркнул, что невозможно воевать только ради денег.

"Вы не смогли бы делать это только ради денег. Правда в том, что когда вы находитесь под огнем, деньги вас не утешают. Чтобы выжить здесь, вы должны принять эту идею, почувствовать определенную эмпатию. Только ради зарплаты - нет", - сказал он.

Также Арабе отметил, что в Украине чувствует себя хорошо.

"Люди в этой стране дают тебе почувствовать себя очень хорошо. Это добрые, благородные люди. Я думаю, что продолжил бы жить здесь, и каким-то образом можно продолжать вносить свой вклад, находясь здесь. В конце концов, я был готов отдать свою жизнь за эту страну", – сказал ветеран.

Иностранные добровольцы на войне в Украине

Ранее командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили высказался о коротком контракте для иностранцев. По его словам, идея введения шестимесячного контракта для иностранцев может иметь положительное значение, потому что люди будут понимать, какой срок службы у них будет.

"У человека будет точное понимание, сколько он будет служить. Он сможет испытать себя, насколько он выдержит те условия, которые ему предложит армия. И, думаю, лучше начинать с минимума, и это привлечет больше людей, которые реально хотят испытать себя в бою", - сказал Мамулашвили.

Также Сухопутные войска ВСУ отреагировали на скандал с Интернациональным легионом. Там отметили, что эти легионы не были ликвидированы, а их интегрировали в состав штурмовых подразделений.

"Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений Сухопутных войск", - отметили в сообщении.

