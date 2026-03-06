Кремль планирует вмешаться в выборы в Венгрии, чтобы удержать Орбана у власти, - СМИ

Планируется разместить российских экспертов по манипулированию социальными сетями в российском посольстве в Будапеште.

Кремль поручил группе политических технологов вмешаться в выборы в Венгрии в апреле 2026 года, с целью удержать нынешнего премьера Виктора Орбана у власти. Об этом говорится в расследовании журналистов издания vsquare.org.

По данным европейских источников в сфере нацбезопасности, Владимир Путин поручил заниматься Венгрией первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко, который является разработчиком всей инфраструктуры политического влияния России и "царем" внутренней политики Путина.

Как отмечают журналисты, именно Кириенко стоит за кампанией вмешательства в выборы в Молдове, которая включала сети по подкупу избирателей, тролль-фермы и оперативников на местах. Подобную операцию Кириенко вместе с руководителем Главного управления Кремля по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадимом Титовым готовит в Венгрии.

В частности, планируется разместить российских экспертов по манипулированию социальными сетями в российском посольстве в Будапеште, при этом они получат дипломатические или служебные паспорта, для защиты от судебного преследования.

"Источники сообщают, что в Будапеште действует команда из трех человек, работающая в посольстве от имени ГРУ, российской военной разведки, – хотя пока неясно, начали ли они уже свою деятельность", - утверждается в статье.

Кроме того, по данным источников, венгерская рабочая группа Кириенко находится в активном контакте с сотрудниками предвыборного штаба, связанными с правительством Орбана.

В то же время утверждается, что информация о попытках Кремля поддержать кампанию Виктора Орбана была передана партнерам, и многие агентства ЕС и НАТО, вероятно, уже знают об этом и следят за ситуацией.

Виктор Орбан - последние новости

Сегодня Виктор Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных товаров для Украины, если работа нефтепровода "Дружба" не будет возобновлена. Он также пригрозил возобновить транспортировку нефти силой.

Также ночью 6 марта "Ощадбанк" заявил о похищении в Венгрии сотрудников учреждения и двух инкассаторских автомобилей.

