В ЕС скептически относятся к быстрому вступлению Украины: Reuters узнало, чего там боятся

Некоторые правительства стран Евросоюза скептически относятся к идее ускоренного вступления Украины в ЕС в рамках возможного мирного соглашения, опасаясь, что такой шаг может открыть "ящик Пандоры" проблем и подорвать саму логику расширения блока. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы страна присоединилась к ЕС в 2027 году в рамках урегулирования войны. Он надеется, что это закрепит Украину в главном политическом клубе Европы и откроет путь к большему благосостоянию, безопасности и стабильности.

Впрочем, некоторые страны, в частности Франция и Германия, в частных беседах выражают скептицизм по поводу сокращенного пути Украины к членству в ЕС, рассказали европейские дипломаты и чиновники. Опасения заключаются в том, что после получения статуса страны-члена Украина может снизить темпы реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

Вице-премьер-министр Украины и главный переговорщик с ЕС Тарас Качка объяснил Reuters, что Киев готов учесть эти опасения, и предложил меры предосторожности, в частности систему мониторинга соблюдения демократических стандартов и переходный период перед получением Украиной сельскохозяйственных субсидий ЕС.

По его словам, политическое обязательство по конкретной дате вступления является принципиально важным, мол, "это необходимо для мирного процесса, для установления длительного и справедливого мира в Европе".

Предложение Урсулы фон дер Ляйен

Нынешняя процедура присоединения к блоку является длительной и бюрократической, она предусматривает годы переговоров и правовых реформ для соответствия демократическим и экономическим стандартам ЕС.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам дипломатов, за закрытыми дверями предложила реформу процесса вступления Украины в ЕС. Согласно ее идее, вместо выполнения всех необходимых реформ страна могла бы присоединиться к блоку после выполнения минимальных требований, но с ограниченным доступом к фондам ЕС и механизмам принятия решений до полного выполнения критериев членства.

"Это могло бы упростить быстрое присоединение Украины и других стран, таких как Молдова, Черногория и Албания. Однако даже тогда цель Зеленского - 1 января 2027 года - не является реалистичной, учитывая, что все 27 действующих членов ЕС должны ратифицировать любое расширение", - говорится в статье.

"Обратное расширение" неэффективно?

Качка предположил, что Украина могла бы хотя бы заключить договор о вступлении в следующем году, даже если ратификация и другие процедуры займут больше времени.

Впрочем, аналитики и дипломаты скептически относятся к таким идеям, включая предложение фон дер Ляйен, известное как "обратное расширение".

"Рост поддержки популистских и антирасширительных партий в нескольких столицах заставляет правительства быть осторожными, чтобы их не воспринимали как ускоряющих процесс без общественного согласия", - пояснила научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Анастасия Почумбан.

Один из дипломатов ЕС заявил, что "концепция обратного расширения мертва". Также, по его словам, нет поддержки предоставления конкретной даты вступления.

"Украина просто не готова и имеет масштабные проблемы с коррупцией", - добавил один из западноевропейских чиновников.

Комиссия продолжит искать варианты

Несмотря на это, ожидается, что Европейская комиссия продолжит искать способы интегрировать Киев в ЕС в ближайшие годы, аргументируя это тем, что членство Украины укрепит блок в военном плане на фоне опасений возможного нападения Москвы на одну из стран блока.

Некоторые эксперты считают более реалистичной модель постепенной интеграции, когда страны-кандидаты все больше привлекаются к программам и заседаниям ЕС еще до формального вступления.

"Полное членство в ближайшие несколько лет остается маловероятным. Зато более вероятна ускоренная интеграция – доступ к единому рынку, энергетической, цифровой и транспортной сферам, поэтапное участие в программах и политиках ЕС", – отметила заместитель директора Европейского политического центра Корина Стратулат.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно в Латвии заявили, что Украина должна быть готова к быстрому вступлению в Евросоюз. Министр иностранных дел этой страны Байба Браже подчеркнула, что, несмотря на блокирование переговоров Венгрией, продолжается имплементация законодательства ЕС, создание институтов и выполнение Копенгагенских критериев с целью, чтобы "Украина была максимально готова и смогла быстро продвигаться вперед после формального старта переговоров".

Также Politico раскрыло, когда откроется возможность вступления Украины в Евросоюз. По его данным, Украина видит узкое окно возможностей между выборами в Венгрии в апреле этого года и президентскими выборами во Франции в апреле 2027-го. Также отмечалось, что Украина хочет, чтобы пункт о членстве в ЕС в 2027 году был включен в мирное соглашение, которое ведет президент США Дональд Трамп.

Между тем в Австрии назвали вступление Украины в ЕС до 2027 года "не только амбициозным, но и нереалистичным". Такое заявление сделала министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр. Она подчеркнула, что "есть четкие правила и условия, при которых страна может стать членом Европейского Союза, и эти правила применяются ко всем".

