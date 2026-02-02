Дочь Келлога резко отреагировала на российский удар по автобусу с шахтерами

По ее мнению, США должны наказать Россию, иначе "мирный фарс будет продолжаться".

Дочь бывшего специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области.

По ее словам, существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и мирными переговорами. Об этом она написала в социальной сети Х.

"Еще одна ужасная трагедия. А причина №16918, из-за которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, абсурдна и фантастична. Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами", - говорится в посте.

По ее мнению, "пока американские переговорщики не признают этого и не накажут Россию, мирный фарс будет продолжаться".

Удар по автобусу с шахтерами

Как сообщал ранее УНИАН, 1 февраля россияне нанесли удар дроном по служебному автобусу под Павлоградом в Днепропетровской области, который перевозил шахтеров с предприятия после смены. В результате атаки погибли 16 человек.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестов рассказал подробности удара по автобусу. По его словам, оккупанты точно видели, что убивают мирных людей, но все равно приняли сознательное решение атаковать.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в связи с этим заявил, что РФ подтвердила статус террористического государства. Глава МИД подчеркнул, что ответственные за этот удар должны быть привлечены к ответственности, а безнаказанность России несовместима с достижением справедливого мира.

