Во время запуска ракеты в четверг повреждена единственная в России стартовая площадка для отправки людей в космос.

В четверг Россия запустила корабль "Союз МС-28", отправив в космос трёх астронавтов, но при этом во время запуска повредила стартовую площадку на космодроме Байконур. Как пишет Business Insider, это единственная в России стартовая площадка для отправки людей в космос.

Роскосмос подтвердил росСМИ в четверг, что стартовая площадка в Байконуре была повреждена, но не уточнил масштаб повреждений.

Сам запуск, в результате которого корабль "Союз" доставили к Международной космической станции, прошёл успешно, и никто из трёх астронавтов на борту не пострадал. Однако кадры Роскосмоса свидетельствуют о том, что сервисный отсек под стартовой площадкой был смещен при запуске двигателей "Союза".

Видео дня

"Видеозапись запуска показала, как из траншеи разлетаются обломки, а выхлопная струя ракеты вспыхнула, что может указывать на взрыв или обрушение конструкции… Ещё один снимок последствий, сделанный Роскосмосом сверху, показал обугленные остатки крупного сооружения, лежащего в выхлопной траншее станции. Между тем, кадры стартовой площадки, снятые непосредственно перед стартом, показывают, что траншея ранее была пуста", - пишет BI.

Сервисный отсек — это платформа, расположенная у основания стартовой площадки, на которой размещаются критически важные кабели, датчики и другое оборудование, а также предоставляется техническим специалистам рабочая зона для хвостовой части ракеты.

В то же время неясно, как сервисный отсек был смещен и сколько времени может занять его ремонт. Роскосмос не ответил на запрос о комментарии, отправленный вне рабочего времени.

Площадка 31/6 — единственная в России стартовая площадка для пилотируемых космических аппаратов. Она была построена в 1960-х годах на космодроме Байконур, который Россия арендует у Казахстана.

В то же время у космодрома Байконур есть альтернативная площадка, известная как Площадка 1 или Гагаринский старт. Именно с неё Россия запустила знаменитого космонавта Юрия Гагарина, совершившего первый в мире полёт человека в космос. Она использовалась с 1950-х годов, однако прекратила космические полёты в 2019 году.

Россия также строит на своей территории новый космодром — космодром Восточный, но ещё не завершила создание инфраструктуры для пилотируемых запусков.

Война в космосе

Ранее СМИ писали, что Москва и Пекин осуществляют гораздо больше актов военного глушения в космосе, чем считалось ранее.

Сейчас вокруг Земли вращается более 10 000 спутников, преимущественно гражданских. Если важные системы выйдут из строя, последствия будут немедленными: для навигации, банковских переводов или прогнозов погоды, и особенно для военных конфликтов.

