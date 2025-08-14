Трамп не будет таким уступчивым или пассивным, как предполагают некоторые аналитики, считает обозреватель WP.

Перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске Белый дом снизил ожидания от любого прорыва: Трамп назвал эту встречу "пробной встречей", а его пресс-секретарь заявил, что это будет всего лишь "упражнением на выслушивание". Однако, как пишет в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус, скорее всего, Трамп не будет таким уступчивым или пассивным, как предполагают некоторые предсаммитские комментарии.

"Это будет не упражнение в слушании, а упражнение в разговоре", — предсказал один осведомленный источник.

По данным источника, Трамп сообщит Путину, в чём заключается сделка и что он должен сделать: "земля в обмен на мир. В отношении земли — сколько и на каких условиях? В отношении мира — насколько долгосрочно и какие гарантии?".

При этом, отмечает Игнатиус, если Путин откажется принять мирные рамки Трампа, то это станет испытанием для способности американского президента действовать терпеливо и решительно.

"Официальные лица говорят мне, что Трамп готов ввести санкции, которыми угрожал месяцами. "Для него будет унижением", если Путин откажется, утверждает осведомленный источник".

В то же время, указывает он, если Путин умен, он затянет процесс.

"Он не скажет "нет", но и не скажет "да". Он согласится на одни условия, но не согласится на другие. И пока перемирие не вступит в силу, он будет продолжать наносить удары по всё более слабеющим украинским фронтам", - отмечает он.

При этом, Игнатиус подчеркивает, что базовая формула "земля в обмен на мир" разумна. И прекращение огня может стать "грандиозным финалом" в этом процессе.

"Они начнут с результата, а затем, когда соглашение будет достигнуто, объявят о прекращении огня", — предсказал осведомленный чиновник. "Президент — человек, привыкший к эндшпилю, и он совершенно потерял терпение".

Ключевым вопросом для Украины и других европейских стран являются гарантии безопасности, которые последуют за мирным соглашением. При этом, как пишет Игнатиус, несколько европейских чиновников заявили, что ожидают, что США будут "вовлечены в игру", включая спутниковое наблюдение для отслеживания любых мошенничеств со стороны России.

Встреча на Аляске - что известно

Как известно, 15 августа на Аляске должна состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Издание WSJ пишет, что Трамп не планирует обсуждать с Путиным вопрос территорий – он будет добиваться прекращения огня в российско-украинской войне. По крайней мере такими планами он поделился с европейскими партнерами.

При этом издане отметило, что Трамп выступил против присутствия украинского президента Владимира Зеленского на Аляске из-за опасения срыва переговоров.

