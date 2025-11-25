Лента выйдет 20 февраля 2026 года.

Студии A24 и Studiocanal представили первый трейлер криминального триллера "How To Make A Killing", главную роль в котором исполняет Глен Пауэлл ("Топ Ган: Мэверик", "Бегущий человек").

Фильм снял режиссер и сценарист Джон Паттон Форд, известный по ленте "Преступница Эмили". В картине также снимаются Маргарет Кволли ("Субстанция", "Однажды в Голливуде"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада"), Джессика Хэнвик ("Железный кулак"), Зак Вудс ("Офис"), Тофер Грейс ("Опасный рейс") и Рафф Лоу ("Афера Оливера Твиста").

По сюжету, Беккет Редфеллоу - сын Мэри, которая принадлежала к богатой семье, но была изгнана из нее после рождения сына. Когда женщина умирает одинокой и без денег, Беккет решает вернуть то, что считал украденным - семейное наследство.

Герой разрабатывает смертельный план устранить семерых родственников, стоящих между ним и многомиллиардной собственностью. Одновременно ему приходится балансировать между отношениями с любимой девушкой Рут, которая не ценит деньги, и вниманием Джулии, которая ценит их больше всего.

Премьера в Соединенных Штатах Америки запланирована на 20 февраля 2026 года.

