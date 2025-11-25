Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом "как можно быстрее" – возможно, во время Дня благодарения, который будут праздновать 27 ноября.
На встрече он намерен согласовать соглашение между США и Украиной об условиях прекращения войны. Такое заявление сделал в интервью Axios руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Издание напоминает, что американские и украинские чиновники достигли принципиального согласия по большинству пунктов плана. Его удалось существенно изменить по сравнению с первоначальным планом, который состоял из 28 пунктов. Теперь Зеленский хочет обсудить с Трампом вопрос территорий.
"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что... это поможет президенту Трампу продолжить свою историческую миссию по прекращению этой войны. Потому что [Трамп] может сказать: "Смотрите, это подтверждено и согласовано, наша позиция с украинцами. Мы поддерживаем ее и продолжаем сейчас разговаривать с россиянами", – пояснил Ермак.
Американский чиновник также подтвердил изданию, что велись переговоры об организации такой встречи на этой или следующей неделе. Однако, по его словам, дата еще не определена.
"Мирный план": главные разногласия
По словам Ермака, ключевое разногласие, которое должны преодолеть президенты США и Украины, касается вопроса территорий. В первоначальном варианте плана Украина должна была бы отказаться от всей территории Донецкой и Луганской областей, даже той, которая не оккупирована врагом. Такое решение в США аргументировали тем, что потеря той территории якобы является лишь вопросом времени.
Но, за исключением некоторых вопросов, текущий проект отвечает интересам Украины и уважает ее красные линии, говорит Ермак.
Гарантии безопасности для Украины
В новый проект "мирного плана" включили гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине.
Руководитель ОП пояснил, что эти гарантии будут "юридически обязывающими". По его словам, США отреагировали положительно на идею закрепить их в официальном договоре.
Авторы напомнили, что предыдущий проект призывал США и НАТО рассматривать длительное российское нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество". В то же время предполагался отказ Украины от членства в НАТО и присутствия войск Альянса на своей территории в обмен на гарантии безопасности.
Ермак подчеркнул, что Украина не откажется от своего конституционного обязательства двигаться в направлении НАТО в будущем. Однако при этом он добавил:
"Мы живем в реальности. Мы не в НАТО".
РФ продолжает бить по Украине
Руководитель Офиса президента вспомнил о российской атаке на Киев ночью 25 ноября. По его словам, обстрел является признаком того, что Россия не планирует заключать мир.
При этом Ермак отметил, что если США и Украина смогут согласовать общую позицию, а Дональд Трамп будет оказывать давление на российского диктатора Путина, чтобы тот согласился на переговоры на этих условиях, конец войны в Украине "может быть близким".
"Мирный план": другие новости
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Зеленский считает, что большая часть "мирного плана" США может быть принята. По словам британского политика, Европа решила не составлять свой отдельный план урегулирования войны, а сосредоточиться на внесении изменений в американское предложение.
В Белом доме заявили, что за неделю США достигли существенного прогресса в завершении российско-украинской войны. Однако еще есть несколько разногласий, которые потребуют дальнейших переговоров.