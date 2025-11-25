За последнюю неделю США добились огромного прогресса на пути к соглашению об окончании войны РФ против Украины, которое будет заключено.
Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в X. "Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США", - написала она.
Переговоры по "мирному плану" США
Вчера США и Украина на переговорах в Женеве сократили "мирный план" из 28 пунктов до 19. Самые чувствительные вопросы будут решать президенты США и Украины Дональд Трамп Владимир Зеленский.
По итогам преговоров советник руководителя Офиса президента Александр Бевз сообщил, что делегация Украины во время встречи с представителями администрации Трампа донесла позицию, что трудно вести переговоры, когда каждую ночь Россия запускает сотни ударных дронов и убивает гражданское население.
Поэтому, как отметил Бевз, прекращение огня является первоочередной предпосылкой к началу переговоров об окончании войны.
А сегодня в ОАЭ проходят переговоры представителей США и РФ по поводу обновленного "мирного плана".