Представительница Белого дома сообщила, что эти детали будут решаться в ходе будущих трехсторонних переговоров.

За последнюю неделю США добились огромного прогресса на пути к соглашению об окончании войны РФ против Украины, которое будет заключено.

Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в X. "Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США", - написала она.

Переговоры по "мирному плану" США

Вчера США и Украина на переговорах в Женеве сократили "мирный план" из 28 пунктов до 19. Самые чувствительные вопросы будут решать президенты США и Украины Дональд Трамп Владимир Зеленский.

По итогам преговоров советник руководителя Офиса президента Александр Бевз сообщил, что делегация Украины во время встречи с представителями администрации Трампа донесла позицию, что трудно вести переговоры, когда каждую ночь Россия запускает сотни ударных дронов и убивает гражданское население.

Поэтому, как отметил Бевз, прекращение огня является первоочередной предпосылкой к началу переговоров об окончании войны.

А сегодня в ОАЭ проходят переговоры представителей США и РФ по поводу обновленного "мирного плана".

