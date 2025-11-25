Украинский актер театра и кино Григорий Бакланов почтил память погибшего декоратора и бутафора Вадима Тупчия.

Звезда телесериала "Спіймати Кайдаша" сделал в Instagram репост сообщения о смерти художника, отметив, что знал его лично. Бакланов признался, что когда-то был в гостях в квартире-мастерской декоратора, и остался под большим впечатлением:

"Сидел и чувствовал, что общаюсь с легендой. Без преувеличений. А сейчас этих произведений вокруг него нет. И его нет".

Как сообщал УНИАН, о смерти украинского художника-декоратора и бутафора, который за свою жизнь получил широкую известность благодаря работе над телешоу "Шоу долгоносиков", стало известно сегодня утром.

Видео дня

По данным СМИ, в дом Вадима Тупчия попал российский-дрон камикадзе, которыми Российская Федерация атаковала Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: