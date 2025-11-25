Автоэксперт посоветовал изучить вопрос, пройти предпродажную проверку и отдать приоритет надежности, а не бренду или первому впечатлению.

Покупателям автомобилей посоветовали не выбирать несколько известных японских моделей, поскольку их покупка может обернуться огромными расходами на ремонт и разочарованием от владения.

Как пишет Gobankingrates, по словам механика и автовладельца Алана Гельфанда, эти автомобили имеют неистребимые механические проблемы, которые часто возникают еще до того, как пробег достигнет 160 тыс. км

Он отметил, что эти 7 японских автомобилей, возможно, лучше не покупать или провести комплексную проверку, чтобы защитить свой кошелек.

Nissan Altima

По словам механика, вариаторная трансмиссия Nissan Altima - самый большой недостаток. "У трансмиссии Altima серьезные проблемы с производительностью, включая вибрацию и потерю мощности, которые могут проявиться задолго до пробега в 160 тыс. км", - сказал Гельфанд.

Типичные признаки включают неустойчивое ускорение, свистящие звуки и высокие обороты при слабом движении.

Cars.com отмечает, что замена вариатора может обойтись в $3500 и более после окончания гарантии.

Toyota RAV4 Prime (Plug-In Hybrid)

"Усложнение конструкции RAV4 Prime, связанное с подключаемым гибридом, привело к проблемам с охлаждением аккумуляторной батареи и неисправностями электрической/бензиновой трансмиссии", - отметила Лорен Фикс, эксперт Car Coach Reports.

Издание отметило, что в Consumer Reports зафиксировано недовольство владельцев неисправностями систем, отказами электроники и длительным сроком ремонта, включая отзывы критически важных гибридных систем.

Сбои в работе электроники - блокировка экрана, отказы зарядки и предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора - являются тревожными сигналами.

Honda Passport

Первое поколение Honda Passport столкнулось с такими проблемами, как вибрации трансмиссии, утечки в заднем дифференциале и сложные электронные системы. Согласно Consumer Reports, владельцы сообщали о неоднократных ремонтах этих компонентов, иногда даже до пробега 80 тыс. км. "Высокая стоимость ремонта этих деталей трансмиссии после окончания гарантии делает этот внедорожник рискованным вложением", - пояснил Гельфанд.

Он отметил, что нужно обращать внимание на контрольные лампы, затрудненное переключение передач или задержку включения полного привода, поскольку это распространенные признаки скрытых проблем.

Infiniti QX60

Этот автомобиль считается проблематичным из-за проблемы с электрикой и вариатором. Владельцы фиксировали внезапные отказы коробки передач и хронические неисправности электрооборудования, что часто приводило к дорогостоящему ремонту и снижению стоимости при перепродаже. "Стоимость ремонта может легко превысить стоимость автомобиля по мере его старения, особенно учитывая высокие цены на сервисное обслуживание", - акцентировал Гельфанд.

Вибрация коробки передач и частое включение контрольных ламп - явные признаки назревающей проблемы.

Mitsubishi Outlander

Компания Fix отметила этот автомобиль за ненадежную электронику, вибрации трансмиссии и некачественную сборку. Аналогичную позицию разделяет и Consumer Reports, который прогнозирует лишь "среднюю" надежность для последних моделей. Владельцы также сообщали о проблемах с информационно-развлекательной системой, неисправными разъемами зарядки и о том, что сервисные службы не могут устранить повторяющиеся неисправности.

Потенциальным покупателям следует обращать внимание на контрольные лампы, неполную историю обслуживания и нестабильный шум на холостом ходу или в трансмиссии.

Subaru Ascent

Этот автомобиль мучается давней проблемой протечек головки блока цилиндров. Эта же проблема актуальна и для некоторых новых моделей. Согласно обзору Olive.com, владельцы этих легковушек сообщали о выходе из строя прокладок с графитовым покрытием примерно через 160 тыс. км пробега, что приводило к утечкам масла и охлаждающей жидкости. "Устранение этих утечек обходится недешево, а дополнительные расходы, связанные с системами охлаждения и трансмиссии, значительно усложняют эксплуатацию", - объяснил Гельфанд.

Водители могут заметить сладковатый запах охлаждающей жидкости и частый перегрев – признаки скрытых неисправностей двигателя.

Mazda CX-9

2,5-литровый турбированный двигатель этого авто склонен к образованию нагара и выходу из строя турбины, особенно при нерегулярном техническом обслуживании. Стоимость замены изношенной турбины может обойтись в $2-$3 тыс., а устранение серьезных нагаров может потребовать длительной и дорогостоящей чистки, сообщает MazdaWorld.

"Потеря мощности и запах горелого масла - классические тревожные сигналы для этого двигателя", - отметил автоєксперт.

