Путин вряд ли пойдет на сделку с Трампом, поскольку Кремль считает, что сможет заставить Украину и Запад капитулировать.

Оценивая встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая пройдет на Аляске, наблюдатели опасаются, что РФ не заинтересована в заключении мира.

По их оценкам, Россия готова воевать бесконечно, а Путин уверен, что сможет победить Украину по вооружению и живой силе, пишет в материале для The Telegraph аналитик по стратегической военной разведке Ребекка Коффлер.

Аналитик отметила, что вряд ли он считает, что ему нужно воевать "бесконечно", но он готов воевать до капитуляции Украины. Коффлер указала, что по расчетам российского генштаба, значительное превосходство России над Украиной в боевом потенциале,– даже с учетом военной помощи США и Европы, позволят Москве продержаться дольше Киева и его западных сторонников.

Аналитик рассуждает, что РФ не испытывает дефицита в живой силе, арсенале оружия и военно-промышленном потенциале.

А Украина сталкивается с нехваткой ключевых систем вооружения и боеприпасов, что вынуждает ее нормировать боеприпасы, особенно артиллерийские снаряды, а арсеналы США и Европы также истощены. К тому же средний возраст украинского солдата достиг 45 лет.

Коффлер отметила, что недавняя приостановка Пентагоном поставок оружия Украине, означает, что США озаботились собственными запасами оружия, опасаясь военных конфликтов. Эта ситуация показала, что Украина не может рассчитывать на годы дополнительных поставок оружия.

"Напротив, Путин на протяжении всей войны мобилизовал силы как открыто, так и тайно и почти наверняка одобрит внесенный в Госдуму законопроект о введении круглогодичной воинской повинности", - отметила Коффлер.

Она выразила убеждение, что Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки Трампу 15 августа:

"Он твердо убежден в превосходстве Москвы. В то время как цель Трампа - остановить убийства в Украине, цель Путина - оказаться рядом с лидером свободного мира, продемонстрировав не только то, что Россия не так изолирована, как думает Запад, но и что она равна Америке. Без глубокого понимания тактики Путина искусство ведения переговоров Трампа не приведет к соглашению".

Переговоры Трампа и Путина на Аляске

Уже завтра на военной базе в Анкоридже Трамп будет принимать Путина. В ходе переговоров будет обсуждаться война РФ против Украины.

Сегодня Трамп сообщил, что обсуждать вопрос раздела украинских земель не планирует. Речь пойдет о прекращении огня. Именно к этому он будет склонять кремлевского правителя. Глава белого дома отметил, что если Путин не пристанет на его предложение, то против РФ последуют жесткие санкции.

