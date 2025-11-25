Президент США в очередной раз сказал, что надеялся решить вопрос с войной в Украине быстрее.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией очень близко. Соответствующее заявление он озвучил 25 ноября во время пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер отметил, что за последний месяц погибло 25 тысяч солдат. Также он в очередной раз сказал, что раньше думал, что войну в Украине удастся закончить быстрее.

"За последний месяц погибло 25 000 солдат. Поэтому я думаю, что мы очень близки к соглашению. Мы узнаем... Я думал, что это решится быстрее", - заявил Трамп.

