Новое предприятие будет производить до 15 тысяч тонн соли в месяц.

В январе 2026 года в Одесской области заработает новый стратегический завод по производству пищевой и технической соли, который сможет обеспечить половину потребностей украинского рынка. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-службу НПП "Куяльницкий".

Строит завод ООО "Черноморский солезавод". В проект было вложено 2,8 млн долларов, привлеченных через программу кредитования "5-7-9%".

Отмечается, что новое предприятие сможет производить до 15 тысяч тонн соли в месяц. Для сравнения, "Артемсоль" в свое время производила более 100 тысяч тонн в месяц.

Видео дня

Строительство началось в прошлом году и сейчас находится на завершающей стадии. Помогают в этом специалисты легендарного украинского предприятия из Соледара.

"С помощью специалистов из "Артемсоли" и турецкой компании Salt Plus мы создаем первый в Украине завод по производству соли в промышленных масштабах. Это позволит покрыть более 50% потребностей рынка соли Украины", - цитирует издание соучредителя предприятия Виталия Руденко.

Хватает ли Украине своей соли

По залежам соли Украина была самой богатой европейской страной. Но после захвата и остановки расположенного в ныне оккупированном Соледаре одного из крупнейших в Европе предприятий по добыче соли "Артемсоль", Украина фактически потеряла собственную добычу. Цены на этот продукт первой необходимости резко взлетели и стабилизировались только благодаря импорту после 2022 года.

Сейчас потребности в пищевой соли страны обеспечивают поставки из Турции, нескольких стран ЕС и Египта. Техническую соль Украина вынуждена импортировать даже из далекой Африки. Одним из источников, которые потенциально могли бы удовлетворить потребности страны в соли, могло бы стать Тереблянское месторождение на Закарпатье, однако оно до сих пор не заработало на полную мощность.

Еще есть месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях. Но Украина пока не способна заместить утраченные объемы производства в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: