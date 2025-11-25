Современные модели среднего класса часто не уступают премиальным по важным функциям, а стоят при этом ощутимо меньше.

Журналисты WIRED назвали лучшие iPhone и Android-смартфоны в пределах от 100 до 600 долларов (~4500-25000 грн). Авторы не стали составлять топы и раскладывать модели по местам, а выбрали лучшие аппараты почти на любой кошелек.

Впрочем, есть и любимчик – топ из топов в своем классе. Это Google Pixel 9a – лучший смартфон, который можно купить при бюджете до 500 долларов. За эти деньги вы получаете всего понемногу: от беспроводной зарядки и NFC до топовой производительности и лучшей в сегменте системы камер.

Но главная причина, по которой авторы рекомендуют Pixel 9a – это умные функции, которых вы не найдете на других смартфонах с ценой менее 500 долларов.

Если очень хочется Айфон, iPhone 16e – самый доступный новый смартфон Apple. У него дизайн трехлетней давности и всего одна камера 48 Мп, зато насчет производительности переживать не стоит. Автономность у гаджета одна из самых выдающихся в серии – он работает дольше, чем базовый iPhone 16.

В качестве альтернативы можно рассмотреть б/ушный iPhone 15 Pro, который обычно стоит в районе 650 долларов. Он предлагает больше возможностей и функций.

Какие еще недорогие смартфоны в фаворите у экспертов:

Для фанатов Samsung – Galaxy S25 FE. Устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей, но стоит при этом на 300 долларов дешевле.

– Galaxy S25 FE. Устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей, но стоит при этом на 300 долларов дешевле. Лучшее соотношение цены/качества – Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro. Это недорогие телефоны с хорошей камерой, уникальным дизайном и 120-герцовым AMOLED экраном.

Лучший телефон до 400 долларов – Moto G Stylus 2025. Это единственный смартфон на рынке со встроенным стилусом (за исключением Samsung S25 Ultra за $1300) для записи заметок и точного взаимодействия с экраном. А еще у него есть разъем для наушников – крайне редкая находка в 2025 году.

Лучший телефон до 300 долларов – CMF Phone 2 Pro. Во второй поколении авторы добавили NFC-модуль, телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, более высокий рейтинг водозащиты IP54, а пиковая яркость теперь 3000 нит.

Лучшее время автономной работы – OnePlus13R. Аккумулятора нового поколения на 6000 мАч с легкостью хватает на два полных дня при активном использовании. А еще он очень быстро заряжается: до 100% всего за 54 минуты.

Смартфон-раскладушка – Motorola Razr (2025). Оптимальный выбор для тех. кто хочет купить свой первый складной телефон.

Ранее пользователи назвали самый важный параметр, который они ищут в смартфоне. Хоть качественные камеры и мощные чипы и привлекают внимание, большинство выбирают устройство, исходя из более практичных критериев.

Новое исследование показало, что телефоны на Android лучше защищают от спама и мошенников, чем iPhone. Особенно если это модели Pixel, которые признали самыми защищенными современными смартфонами.

