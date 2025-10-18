Уже даже внутри администрации США чиновники обратили внимание на нежелание Трампа оказывать давление на Путина.

Президент США Дональд Трамп не хочет давить на российского диктатора Владимира Путина, при этом даже допуская, что кремлевский правитель может им манипулировать, чтобы выиграть больше времени для войны в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание напомнило, как на вопрос журналиста о том, не волнуется ли Трамп, что его использует Путин, президент США ответил утвердительно и добавил: "Знаете, меня использовали всю жизнь лучшие из лучших - и я всегда выходил из этого победителем".

В статье говорится, что даже внутри администрации США чиновники обратили внимание на нежелание Трампа оказывать давление на Путина. А один из представителей администрации сказал изданию, что Белый дом на Киев давит даже сильнее, чем на Москву.

"Существуют инструменты, чтобы усилить давление на россиян - экономически и военно, но мы их не используем", - отметил бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид.

На волне прекращения огня в Газе, где США выступили посредниками, американские чиновники имеют оптимистичные надежды и по ситуации в Украине. Однако, как считают американские чиновники и аналитики, переговоры с Россией потребуют другого подхода.

Так, по мнению аналитика по вопросам России и старшего политического эксперта корпорации Rand Сэмюэля Чарапа, российские чиновники сосредоточены на процессе и традиционной дипломатии. А между тем Трамп спешит.

"Нетерпеливость Трампа не позволила наладить рабочий процесс, и это затрудняет оценку того, действительно ли мы находимся на том этапе, когда именно неуступчивость Путина является основной проблемой", - сказал Чарап.

Некоторые же аналитики видят признаки того, что угроза поставки Украине ракет "Томагавк" беспокоит Путина.

"Путин, кажется, обеспокоен поездкой Зеленского в Вашингтон и разговорами о возможных поставках Tomahawk в Украину. Встреча президентов Украины и США, похоже, призвана сосредоточить внимание Трампа на изменении динамики войны, которая может склоняться в пользу Украины, с целью создать импульс к миру", - сказала заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Меджид.

Встреча Трампа и Зеленского: мнения аналитиков

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп на "жесткой" встрече не дал никаких обещаний по оружию для Украины. По данным Axios, президент США заявил Зеленскому, что не намерен поставлять ракеты большой дальности "Томагавк", по крайней мере сейчас. Да и в принципе не взял на себя никаких обязательств по предоставлению оружия, на что рассчитывал украинский президент.

Также Sky News писало, что Трамп признал, что Путин может "играть" им через Украину. Российскому диктатору сначала удалось убедить Трампа воздержаться от более строгих санкций против России, которые наносили экономический ущерб, а теперь он, похоже, сыграл определенную роль в убеждении Трампа воздержаться от поставок ракет "Томагавк" Украине, отметила обозреватель Марта Кельнер.

