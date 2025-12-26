Путин использует нейролингвистические технологии КГБ для влияния на Трампа, - генерал

После разговоров с Путиным у Трампа происходит полное переключение сознания и он начинает делать противоположное тому, что делал до разговора.

Российские спецслужбы системно применяют психологические и нейролингвистические методы воздействия на западных лидеров, разработанные еще во времена КГБ. Благодаря этому россиянам удается влиять в частности на поведение президента США Дональда Трампа. Об этом в комментарии "Киев24" заявил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, команда Путина целенаправленно использует советские наработки во время переговоров с Трампом, моделируя его поведение и корректируя решения, которые он принимает. Для этого сначала изучается психологический портрет цели, начиная от его полной биографии, заканчивая различными фобиями. Затем россияне давят на эти "болевые точки", говорит Маломуж.

"После нашего влияния, когда он (Трамп) на Генассамблее ООН с Зеленским клялся в поддержке Украины и говорил, будет предоставлять все типы вооружения, даже "Томагавки". И тут Путин переговорил [с Трампом] буквально через два дня, и он встал на сторону Путина. Вот это реальное влияние спецслужб", - приводит пример генерал.

Как Путин манипулирует Трампом

Ранее УНИАН, рассказывал, как Путин фактически своим решением назначил Стивена Уиткоффа главным дипломатом Трампа.

Сначала после возвращения Трампа в Белый дом Уиткоффа назначили спецпосланником на Ближнем Востоке, а российско-украинское направление должен был вести Кит Келлог. Однако Кремль быстро добился смены ролей: Келлога отодвинули, а Уиткофф сосредоточился на переговорах с РФ. Это происходило на фоне разрушения традиционной системы американской дипломатии, которой Трамп не доверяет.

Переговоры о переводе Уиткоффа на "украинский трек" велись через Саудовскую Аравию при участии Кирилла Дмитриева, а дополнительным стимулом стало освобождение из российской тюрьмы американца Марка Фогеля. Путин во время личных встреч пытался сформировать у Уиткоффа благосклонное восприятие России, после чего Уиткофф неоднократно озвучивал российские нарративы.

