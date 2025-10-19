Трамп окрылен успехом на Ближнем Востоке, но Донбасс - это не Газа, отмечает аналитик.

В пятницу, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с лидером РФ Владимиром Путиным и выступит за мирное соглашение, которое оставит России контроль почти над пятой частью Украины. Как пишет обозреватель The Times Марк Галеотти, надежды украинцев на то, что президент Трамп окончательно встанет на их сторону, снова рухнули.

"Это убедительное напоминание о том, что, хотя русские часто бывают грубыми и неуклюжими, они также могут быть неожиданно ловкими. На этот раз они перехитрили Зеленского, и нет смысла притворяться, что это не так", отметил один британский дипломат.

Воодушевлённый своим успехом в посредничестве в установлении мира в Газе, Трамп, похоже, полон оптимизма, снова обратив внимание на войну в Украине и даже был склонен позволить украинцам приобрести крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".

Казалось, что для Зеленского настал идеальный момент воспользоваться отношениями, которые в последнее время стали более тёплыми, и надавить на Трампа в вопросе дальнейшей поддержки, пишет Галеотти:

"Возможно, он не ожидал получить "Томагавки", но в прошлом он часто преувеличивал ценность активов, которые не ожидал получить — от истребителей F-16 до танков М1 — чтобы получить взамен некий утешительный приз. По словам одного из украинских военных, "ещё несколько противоракет Patriot и пусковых установок Himars были бы крайне полезны".

Угроза эскалации и обаяние

В ответ Кремль дал понять, что готов ответить эскалацией и намекнул на некоторые из имеющихся в его распоряжении вариантов действий.

Хотя неясно, насколько недавняя волна инцидентов с беспилотниками по всей Европе была действительно спровоцирована Кремлём, это явно была попытка показать, насколько деструктивными могут быть действия Москвы, если она того пожелает, пишет Галеотти. Источник в британских силах безопасности отметил: "Всё это очень быстро прекратилось. Полагаю, это послание заключается в том, что если можно закрыть кран, то можно так же легко его открыть и снова".

Российское правительство также внесло изменения в закон, которые упростят развертывание резервистов, при этом практически не препятствуя разговорам о потенциальной волне мобилизации. Фактически Путин намекнул, что в то время, когда Украина испытывает трудности с набором войск, он легко может найти новых, чтобы бросить их на войну.

Кроме того, Путин также открыто хвалил печально известного своим тщеславием президента США за его миротворческую деятельность на Ближнем Востоке.

При этом в телефонном разговоре с Трампом Путин, похоже, учел свои ошибки после встречи на Аляске.

"Он не пытался унизить своего американского коллегу длинным уроком истории. Судя по всему, он был уважителен, местами даже нарочито почтителен. Оспаривая утверждение Зеленского о том, что Россия зашла в тупик, в Украине он также позволил разговору сосредоточиться на темах, близких Трампу, в частности, на возможностях экономического сотрудничества после войны и шансах Америки получить преимущество перед своими деловыми конкурентами".

Сделка или нет?

Похоже, Трамп по-прежнему убеждён, что только его личное участие может обеспечить мир, и сейчас он сосредоточен на том, чтобы не ставить под угрозу свою встречу с Путиным. Он охладел к поставкам "Томагавков" и даже отказался от своего спорного заявления о том, что Украина может вернуть себе все утраченные территории.

Однако если Путин продолжит требовать от Киева сдачи неоккупированных частей Донецкой области, это станет камнем преткновения, отмечает Галеотти.

"Донбасс — это не Газа, и есть пределы тому, на что Зеленский может согласиться".

В любом случае, даже российские источники, похоже, считают это политическим гамбитом, а не прелюдией к окончанию войны.

Источник, имеющий связи в МИДе, сказал: "Всё зависит от того, действительно ли Путин считает, что украинцы близки к краху". Если это так, он может считать, что выиграть время достаточно. Другой предположил, что цель состояла в том, чтобы заставить Киев отказаться от сделки, чтобы "Трамп окончательно потерял терпение по отношению к [Зеленскому] и ушёл".

Встреча в Белом доме - что она значит для Путина

Forbes пишет, что после встречи Зеленского и Трампа и отказа президента США от передачи Украине ракет Томагавк Путин осознал, что у Украины не будет необходимого вооружения и техники для защиты от продолжающегося военного вторжения России. Так что теперь у него нет стимулов прекращать войну.

При этом The Telegraph пишет, что лидеры США и России вряд ли смогут приблизить мир в Украине во время анонсированной встречи в Будапеште. Единственный действенный вариант закончить войну - это усилить Украину так, чтобы Кремль потерял надежду на победу военным путем.

