Он также напомнил о поведении вице-президента США Вэнса в Мюнхене.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил политическую войну ЕС. Такое заявление сделал бывший главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель.

"Вэнс уже четко выразил свое пренебрежение к Европе в Мюнхене; Трамп теперь поднял его до уровня Национальной стратегии безопасности. Это декларация политической войны ЕС. Он хочет, чтобы белая Европа была разделена на нации, подчиненные его требованиям и избирательным предпочтениям", – написал он в соцсети Х.

По его словам, лидеры Европы должны изменить свое поведение в отношении американского президента.

Видео дня

"Европейские лидеры должны перестать делать вид, что Трамп не является нашим противником, прячась за страшным и самодовольным молчанием, и вместо этого отстаивать суверенитет ЕС – технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический", – констатировал Боррель.

Заявления Трампа о Европе

В последнее время президент США Дональд Трамп делает довольно резкие заявления в отношении Европы и ее лидеров. В частности, он назвал Европу "загнивающей" группой стран, возглавляемых "слабыми" людьми. Европейских лидеров он обвинил в неспособности контролировать миграцию и положить конец российско-украинской войне.

Стоит отметить, что недавно США обновили свою стратегию нацбезопасности. В ней сказано, что Европа столкнется с "цивилизационным стиранием" из-за десятилетий экономического упадка, а также политических и культурных неудач. В Европе, комментируя такую политику, отмечают, что все еще являются союзниками США.

Вас также могут заинтересовать новости: